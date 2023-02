Maddalena Corvaglia rivela: "L’amicizia con Elisabetta Canalis è finita"

Ascolta questo articolo

L’amicizia di lunga data tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia è giunta definitivamente a capolinea. A confermarlo la stessa showgirl dai capelli biondi, che ha rivelato in esclusiva davanti alle telecamere di Verissimo che non ci sono più i presupposti di fiducia che sono necessari in un vero rapporto di amicizia.

Maddalena ed Elisabetta entrarono nelle case di tutti gli italiani nel 1999, quando divennero le popolari Veline del programma satirico “Striscia la Notizia“. In breve tempo, le due conquistarono il pubblico di telespettatori, diventando la coppia di Veline più popolari mai apparse nello show e comparendo in 661 puntate e 3 edizioni, comprese tra il 27 settembre del 1999 e l’8 giugno del 2002.

Al di là del legame professionale, ad unire le due showgirl è stata una profonda amicizia, continuata per moltissimi anni dopo la fine della trasmissione, tanto che Elisabetta fu la testimone di Maddalena per le sue nozze col musicista Stef Burns nel 2011 e Maddalena fu la testimone di Elisabetta per il matrimonio con il chirurgo americano Brian Perri nel 2014.

Qualcosa però poi si è rotto, come confermato dalla stessa Corvaglia a Silvia Toffanin. “È stata un’amicizia bellissima, che è finita“, ha dichiarato durante la puntata di Verissimo, in onda sabato 4 febbraio. “Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è. Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile“.

Maddalena si è aperta anche sulla fine della relazione con Burns nel 2017, dal quale ha avuto una figlia di nome Jamie nata nel 2011. “La fine di un matrimonio è una sconfitta“, racconta l’ex Velina del suo divorzio, “quando, però, ci sono dei muri insormontabili bisogna prenderne atto“. La Corvaglia conferma che i tre hanno trascorso Natale insieme. “Essendo genitori di una bambina, anche se non siamo una coppia rimaniamo una famiglia“.