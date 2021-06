Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi innamorati in barba alla differenza d’età

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, sono la coppia dell’estate, quella che sta infiammando il gossip da poche ore. L’ex velina di “Striscia la notizia” e l’imprenditore sarebbero innamorati e soprattutto non si nascondono più. Dopo un weekend a Portofino insieme a Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, la coppia è apparsa unita e felice.

41 anni da poco compiuti lei, 71 lui, nonostante ben 30 anni di differenza la coppia si è conosciuta e innamorata. La Corvaglia ha alle spalle un matrimonio con Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, dal quale ha avuto una figlia e una relazione importante con il conduttore Enzo Iacchetti. Adesso sembra aver ritrovato il sorriso accanto al fratello di Berlusconi.

A lanciare il gossip ci ha pensato il magazine “Novella 2000”, il quale ha appunto rimarcato i giorni che la coppia ha trascorso in compagnia del nipote di Berlusconi. Anche Paolo vanta un curriculum amoroso intenso. Da Natalia Estrada a Carolina Marconi, sono solo alcuni dei nomi con i quali l’imprenditore si è accompagnato in questi anni.

La differenza d’età non sembra essere un problema, difatti la Corvaglia in passato è stata fidanzata con Iacchetti anch’esso molto più grande di lei. Sono lontani i tempi i cui Maddalena si esibiva sul bancone di Striscia accanto alla collega e amica, Elisabetta Canalis. Dopo un’amicizia fortissima, tra le due donne è calato il gelo e oggi non si parlano nemmeno più.

La coppia al momento non si è ancora esposta, né smentendo e né ufficializzando la relazione. Quanto emerso dal magazine è sicuramente inequivocabile, ma i diretti interessati tacciono. Una nuova coppia nel mondo dello showbiz si è formata e non resta che fare tanti auguri ai due innamorati, che nel mentre si godono la loro prima estate insieme tra divertimento, tintarella e tanto amore.