Madalina Ghenea non riesce a dimenticare Nicolò Zaniolo: "Mi è entrato nel cuore"

Madalina Ghena sembra abbastanza confusa e le sue ultime dichiarazioni lo dimostrano. Ma prima di vedere cosa ha detto la splendida modella rumena, occorre fare un rissunto delle “puntate precedenti” di una storia al tempo stesso triste e trash, che vede come ingredienti principali la passione, il calcio e tante bugie dalle gambe corte. Tutto è inziato con la 32enne attrice e fotomodella che da qualche tempo si scambiava frasi dolci su Instagram con Nicolò Zaniolo, campione in erba della Roma, reduce da ben due operazioni al ginocchio e ansioso di riscattarsi facendo un bel campionato.

Ma proprio quando è tornato sul campo, il ragazzo è finito nella bufera per via di una vicenda riguardante la sua vita privata. Prima è emerso che avrebbe lasciato la fidanzata storica, la ventenne Sara Scaperrotta, per mettersi proprio con la Ghenea (cosa che lui ha negato, affermando che la storia era già finita quando ha cominciato a frequentare Madalina), poi che la ex era incinta di lui.

Madalina Ghenea torna sui suoi passi: dal comunicato dell’avvocato alle dolci parole per Nicolò

Da quel momento in poi è stato un crescendo di critiche e di gossip che hanno costetto il calciatore a esporsi nuovamente, ribadendo che con Sara è finita ma che lui ha comunque intenzione di fare il proprio dovere di padre. Hanno parlato anche la zia di Sara (secondo cui il figlio è stato cercato e voluto dalla nipote su insistenza di Zaniolo, che poi aveva conosciuto la Ghenea e cambiato idea) e la madre dell’attaccante, che è parsa preoccupata più della carriera del suo Nicolò che di altro.

E qui entra in gioco nuovamente Madalina Ghenea, che tramite un comunicato ufficiale del suo avvocato ha fatto sapere di non essere la fidanzata di Zaniolo e di non c’entrare nulla con questa storia. Insomma, la modella ha preso le distanze in maniera netta dal calciatore e da tutto quello che lo riguarda. Almeno fino a poco tempo fa, visto che una storia appena pubblicata su Instagram conferma che la passione per il giovanissimo campione della Roma non solo c’è stata, ma sembra non essersi mai sopita.

“Nicolò è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento lo sanno tutti. Così come lo ha scritto lui, lo scrivo anche io: sono felice di questa conoscenza” ha dichiarato Madalina Ghenea, in netto contrasto col comunicato del suo avvocato. “È una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati” ha concluso, lasciando gli utenti un po’ confusi. Ma allora, si chiedono, in che rapporti sono davvero Madalina e Nicolò? Sono amanti, frequentanti, amici speciali o cosa? Chissà!