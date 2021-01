Madalina Ghenea non ci sta, la modella rinnega Nicolò Zaniolo

Gli ultimi giorni per Nicolò Zaniolo sono stati un vero e proprio incubo. All’improvviso il ventenne giocatore della Roma, reduce da ben due operazioni al ginocchio e da una lunga fase di riabilitazione, si è trovato al centro di un gossip che, se da una parte avrà certamente fatto infuriare la dirigenza giallorossa, dall’altra restituisce l’immagine di un ragazzo superficiale ed egoista, dai valori discutibili.

Tutto è cominciato quando il calciatore ha confermato la storia con Madalina Ghenea, 32enne modella rumena molto famosa anche in Italia (tra le altre cose, in passato ha presentato il “Festival di Sanremo”). I due si scambiavano “like” e complimenti su Instagram, e anche se da parte di lei non c’era stata un’esplicita conferma della storia, dall’altra non c’era stata neanche una smentita. Anzi, alcune sue frasi romantiche sui social sembravano dedicate proprio a Zaniolo.

Madalina Ghenea nega la storia con Nicolò Zaniolo

Le cose però sono cambiate quando è venuto fuori che per Madalina Ghenea, Nicolò avrebbe lasciato da un giorno all’altro la sua fidanzata storica Sara Scaperrotta. Non solo, perché quest’ultima aspetta un figlio. E stando a quanto raccontato dalla zia della ragazza, si tratta di un figlio voluto da entrambi – in primis dal calciatore – non certo di un errore, anche se Zaniolo ha fatto chiaramente intendere di averle chiesto di abortire.

Queste notizie hanno sollevato un polverone tale che una reazione da parte di Madalina era attesa e prevedibile. E infatti la bellissima modella ha deciso di intervenire tramite il proprio legale, l’avvocatessa Bernardini-De Pace, per mettere a tacere le voci di una sua presunta relazione con Nicolò Zaniolo. Madalina Ghenea ha dunque negato di stare col calciatore della Roma, e anzi su Instagram ha fatto sapere di essere sconcertata dalla situazione che si è venuta a creare.

Ha inoltre dichiarato che lei e Zaniolo si sono incontrati una volta tramite amici comuni: non solo non hanno trascorso il Natale insieme, come malignava qualcuno, ma la modella ha ribadito di aver trascorso tutte le festività, Capodanno compreso, con sua madre e sua figlia, ovvero le persone più importati della sua vita. Nel comunicato del legale, inoltre, si specifica che l’attrice “prenderà gli opportuni provvedimenti contro chi sta sfruttando e strumentalizzando questa invenzione e contro chi si è permesso di criticarla in qualsiasi modo”.