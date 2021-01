Macaulay Culkin sostiene la proposta di cancellare il cameo di Donald Trump in “Mamma ho riperso l’aereo”

La scena la conoscono tutti i fan di Mamma ho riperso l’aereo: mi sono riperso a New York. Kevin McCallister, l’inarrestabile ragazzino di Chicago interpretato dall’enfant prodige Macaulay Culkin, a seguito di un disguido prende l’aereo per New York nello stesso momento in cui l’intera famiglia parte per Miami. Le sue vacanze di Natale sembrano compromesse, ma il piccolo non si abbatte, anzi, coglie questa occasione per concedersi ogni genere di lusso nella Grande Mela.

Intenzionato a non rinunciare a nessun tipo di confort, come prima cosa cerca di raggiungere il Plaza Hotel, l’albergo più famoso e lussuoso della città. Una volta al suo interno, disorientato dalla maestosità della hall, Kevin ha modo di incontrare un elegante uomo d’affari al quale chiede indicazioni per raggiungere la reception.

Il personaggio in questione altro non è che Donald Trump, all’epoca proprietario della struttura che come ricordato da Chris Columbus, regista della pellicola del 1992, concesse la possibilità di girare il film all’interno della maestosa struttura a patto di poter comparire nella pellicola. Non potendo ricostruire il Plaza in studio, la produzione acconsentì, dando vita al celebre cameo.

Oggi, a distanza di quasi 30 anni, sono in molti a chiedere che quei pochi secondi di riprese vengano rimossi definitivamente dal film. Oltre ad essere irrilevanti, vengono altresì intesi come un’ingiustificata celebrazione di uno dei presidenti degli Stati Uniti più controversi nella storia del Paese. Dopo i tragici eventi di Capitol Hill, una parte dell’opinione pubblica si è infatti schierata contro il tycoon, chiedendo con una campagna social di rimuoverlo digitalmente dal cult movie.

A sostenere questa petizione si è ora aggiunto nientemeno che il 40enne Macaulay Culkin. Alla sola proposta, il bambino prodigio del cinema degli anni Novanta ha risposto su Twitter con un telegrafico Sold, in altre parole ci sto, mi avete convinto. A quanto pare la richiesta sarebbe quella di sostituire Donald Trump con una versione di Macaulay Culkin da adulto.