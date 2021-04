Macaulay Culkin e Brenda Song annunciano la nascita del figlio Dakota

Macaulay Culkin e la compagna Brenda Song hanno annunciato la nascita del figlio Dakota. Si tratta del primo bambino per l’attore 40enne, che un tempo era l’attore bambino più famoso al mondo grazie a film come “Mamma ho perso l’aereo” e “Papà ho trovato un amico”, e per la compagna 33enne.

Dakota Song Culkin è nato lunedì 5 aprile alle 13:10 a Los Angeles con un peso di 2.78 kg. La coppia, estremamente privata, non aveva mai annunciato la gravidanza ed ha semplicemente confermato che il bambino è sano e commentato: “Siamo estasiati”. Il nome del bambino è un tributo alla sorella maggiore di Macaulay, Dakota Culkin, morta a soli 29 anni il 10 dicembre 2008 dopo essere stata investita da un’automobile a Los Angeles.

Macaulay e Brenda si sono conosciuti nel 2017 in Thailandia sul set del film Changeland, una storia divertente e commovente sull’amicizia diretta da Seth Green, un amico di infanzia di Culkin. I due hanno cominciato ad uscire insieme at Ottobre del 2017. “Ci ha legati il fatto di essere stati entrambi attori bambini“, commentò Macaulay.

Nel 2018, Culkin aveva espresso l’intenzione di mettere su famiglia con la Song durante un’intervista con la podcast The Joe Rogan Experience. “Questa è una brava, quindi tra poco probabilmente le metterò dei bambini dentro, abbiamo di sicuro fatto un sacco di pratica“, disse ridendo. “Saranno dei bambini belli. Lei è asiatica, quindi avrò dei piccoli bambini asiatici, saranno adorabili, un gruppo di piccoli Sean Lennon che corrono per la casa“, commentò facendo riferimento al figlio di John Lennon e Yoko Ono.

Dopo un lungo periodo lontano dai riflettori, Culkin sarà presto sul piccolo schermo nella stagione 10 di “American Horror Story” a fianco di Leslie Grossman, Sarah Paulson, Kathy Bates, Billie Lourd, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, e Finn Wittrock. Brenda Song, diventata famosa come una delle giovani star di Disney Channel con ruoli in serie come “Zack e Cody al Grand Hotel”, è al momento una delle protagonista della serie tv “Dollface“.