Macaulay Culkin compie 40 anni. Auguri al bambino prodigio di "Mamma ho perso l’aereo"

Quando si pensa a Macaulay Culkin la prima immagine che viene in mente a tutti è quella del piccolo bambino biondo che difende la casa da una coppia di rapinatori nel classico natalizio “Mamma ho perso l’aereo.“

Difficile immaginare che il bambino prodigio più famoso della storia sia ora un adulto, visto che è entrato fortemente nell’immaginario collettivo negli anni ’90 grazie ad una sfilza di film di successo come “Papà ho trovato un amico, “Io e zio Buck”, “Mamma, ho riperso l’aereo: Mi sono smarrito a New York” e “Richie Rich – Il più ricco del mondo”.

Fa quindi impressione pensare che Macaulay abbia compiuto 40 anni mercoledì 26 agosto, compleanno festeggiato nella più completa privacy alla quale ci ha abituati la star, che a parte alcune sporadiche apparizioni ci ha abituati negli ultimi anni ad una quasi totale assenza dalle scene.

Dopo l’immenso successo ottenuto da bambino, Culkin ha dovuto ottenere ancora minorenne l’emancipazione dai genitori, colpevoli di aver rubato all’attore i guadagni ottenuti con il successo cinematografico.

L’enorme esposizione mediatica, che includeva anche una intima amicizia con il cantante Michael Jakcson, che nominò Macaulay padrino di sua figlia Paris, ed il trauma dalla separazione dai genitori portarono Culkin ad un periodo di dipendenze e depressione durato diversi anni, durante i quali rimase lontano dai riflettori.

E’ arrivato poi il recupero, mentre l’attore riusciva a ritrovare un equilibrio nella sua vita privata e pubblica, ed il ritorno all’intrattenimento, con brevi e sporadici ruoli, come l’apparizione da guest star in “Will & Grace” o il doppiaggio della serie “Robot Chicken”, ma soprattutto con la musica. Culkin fa infatti parte di una band ironica chiamanta The Pizza Underground, che è dedicata a fare cover di canzoni dei Velvet Underground dedicate però alla pizza.

I 40 anni di Macaulay lo vedono in una relazione stabile con l’attrice Brenda Song, che fu anche lei attrice bambina negli anni ’90, e pronto a tornare alla ribalta: è stato infatti annunciato che il prossimo anno avrà un ruolo nella decima stagione di “American Horror Story”.