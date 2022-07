Luxuria svela un triste retroscena sul divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti: "Lei non ha mai.."

Cosa ne pensa l’autore

Fede Sanapo - Queste notizie ci fanno capire come la notizia che Totti e Ilary si stessero separando era già nell'aria, ma personalità del calibro di Vladimir Luxuria hanno sempre voluto rispettare la loro privacy, come è giusto che sia in questi delicati casi in cui ci sono anche minori di mezzo. Dispiace che Totti e Ilary si siano lasciati.