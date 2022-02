Un passato non facile da dimenticare, di cui ancora porta i segni, quello di Sara Tommasi che, in queste ore, è devastata per la perdita della persona per lei più cara al mondo; l’unica che l’ha aiutata a guarire e a ritrovare la sua strada: la madre.

Anche se le cause del decesso della signora Cinzia Cascianelli sono ancora sconosciute, la Tommasi aveva sempre speso per lei dolci parole e, commossa, la showgirl, intervistata dalle Iene, aveva dichiarato: “Tutto merito suo. Ha chiamato tutti gli ospedali italiani e grazie a lei ho iniziato le cure”.

Il toccante post dedicato alla madre scomparsa

Sara ha condiviso una foto sul suo profilo web accompagnata da una tenera dedica: “Ciao mamma, sono grata a Dio di avermi fatto recuperare il tempo perso con te e che ti abbia dato la possibilità di vedermi sposa”. Come noto, la Tommasi, oggi 40anne, è convolata a nozze da circa 1 anno, nel marzo 2021, nel Comune di Massa Martana, in provincia di Perugia. La cerimonia si è svolta con rito civile. di fronte a pochissime persone

Suo marito è il manager Antonio Orso e lei si dice pronta e felice di cominciare la sua nuova vita, dedicandosi, nel frattempo, ad un nuovo progetto che gestisce insieme alla famiglia con successo. Si tratta della panetteria “Le forme del grano”, che ha aperto a Terni, sua città natale, dove è tornata a vivere.

Una vita vissuta tra eccessi e vizi, quella della bellissima ex finalista di Miss Italia, laureata all’Università Bocconi di Milano, tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi nell’ormai lontano 2006. Una ragazza dal corpo mozzafiato, che riusciva ad andare d’accorto con tutti. Coinvolta nello scandalo Vallettopoli, in cui venne indagata come escort alla corte di un noto politico, si è battuta a lungo per difendere la sua immagine, dichiarando spesso di essere stata manipolata per compiere gli interessi altrui.

Tutto questo fino a quando ha toccato il fondo, nei panni di attrice hard, girando alcuni film a luci rosse. Dopo la denuncia di questo fatto grave, la Tommasi è stata ricoverata e sottoposta a delle cure riabilitative per il suo disturbo bipolare. Tantissime le persone che, in queste ore, sotto il suo profilo Instagram le hanno manifestato grande vicinanza per questa perdita gravissima. Ma lei si è mostrata comunque soddisfatta di averle potuto regalare la gioia di vederla sposata.