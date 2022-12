Lutto per la cantante Cher: "Mamma se n’è andata"

Ascolta questo articolo

La cantante americana Cher ha annunciato ai suoi follower di Twitter di essere stata colpita da un terribile lutto. Nel tweet, pubblicato sabato mattina dalla star, è stato annunciato che Georgia Holt, la madre dell’iconica musicista 76enne, è venuta a mancare all’età di 96 anni .”La mamma se n’è andata“, ha twittato Cher accanto a un’emoji con faccia triste.

La notizia arriva tre mesi dopo che la superstar del pop aveva rivelato sulla piattaforma dei social media che sua madre era stata ricoverata in ospedale a settembre per una polmonite. “Scusate se sono stata assente. La mamma è stata male. È appena uscita dall’ospedale. Aveva la polmonite“, aveva scritto Cher all’epoca, aggiungendo in un tweet successivo: “Sta migliorando“.

La Holt, che è stata attrice, modella e cantante, era nata in Arkansas nel 1926, figlia della tredicenne Lynda Inez Gulley e del ventunenne Roy Malloy Crouch. Cresciuta durante la Grande Depressione, aveva iniziato a lavorare nell’intrattenimento quando aveva solo sei anni. Dopo essersi trasferita a Los Angeles, aveva iniziato ad ottenere ruoli nel cinema e in televisione, con piccole apparizioni nello show “Lucy e io” e “Lucy Show”.

Negli anni ’80 aveva registrato il suo album di debutto, intitolato “Honky Tonk Woman“, che è rimasto inedito per diversi decenni, fino a quando ad inizio degli anni ’10 la figlia Cher non le ha chiesto di ritrovare le registrazioni in garage ed ha pubblicato il disco nel 2013. In concomitanza all’uscita dell’album, che includeva anche un duetto con la famosa figlia, Georgia fu protagonista del documentario “Dear Mom, Love Cher”.

Nella sua longeva vita, si è sposata e ed ha divorziato sei volte, delle quali due con John Paul Sarkisian, il padre di Cher, sposato come primo marito nel 1946 e come quinto nel 1965. Dal 1976 viveva con il partner Craig Spencer, che non ha mai sposato.