Lutto per i fan di "Breaking Bad": scompare a 52 anni l’attore Mike Batayeh

I fan di “Breaking Bad” si trovano a dover dire addio ad uno degli attori che ha fatto parte del cast dell’amatissima ed acclamata serie televisiva. Mike Batayeh è infatti venuto a mancare, all’età di soli 52 anni, dopo aver subito un improvviso attacco cardiaco nel sonno che non gli ha purtroppo lasciato scampo.

L’attore è scomparso improvvisamente il 1 giugno scorso, ha riferito la sua famiglia al sito di notizie scandalistiche TMZ, ma la notizia è stata diffusa solo ora alla stampa. Al momento del suo decesso, Mike si trovava nella sua casa nel Michigan insieme a sua sorella Diane, che ha detto a TMZ che il fratello non aveva una storia di problemi cardiaci, e che quindi il suo malore è stato un fulmine a ciel sereno per i suoi cari.

Mike era noto per aver interpretato in “Breaking Bad – Reazioni collaterali” il personaggio di Dennis Markowski, il manager della lavanderia a gettoni di Gustavo, in tre episodi del telefilm andati in onda dal 2011 al 2012, La lavanderia industriale Lavandería Brillante gestita dal personaggio di Batayeh fungeva da copertura per il laboratorio di metanfetamina utilizzato da Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul), i protagonisti della serie televisiva.

Batayeh era originario di Detroit, ma come molti attori risiedeva a Los Angeles. Era apparso in molti show importanti tra cui “Tutti amano Raymond”, “C’è sempre il sole a Philadelphia”, “Crescere che fatica”, “CSI: Miami” e “The Shield”, oltre a film come “American Dreamz” e “Zohan – Tutte le donne vengono al pettine”.

Batayeh lascia le sue cinque sorelle e molti nipoti. La sua famiglia ha rilasciato una dichiarazione nell’annuncio del suo decesso, nella quale hanno detto che l’attore “mancherà molto a coloro che lo amavano e alla sua grande capacità di portare risate e gioia a così tanti“.