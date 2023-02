Lutto per Hayden Panettiere: morto a soli 28 anni il fratello minore Jansen

Ascolta questo articolo

Dopo anni difficili costellati da dipendenze, violenze domestiche, la perdita della custodia della figlia ed una pericolosa depressione, un nuovo terribile dolore colpisce Hayden Panettiere. La star di “Heroes” ha infatti perso improvvisamente il fratello minore, l’attore Jansen Panettiere, che è morto nel weekend all’età di 28 anni.

Jansen è deceduto a New York City durante il fine settimana, secondo quanto rivelato da una fonte della famiglia che ha parlato lunedì con il sito scandalistico americano TMZ. Al momento non sono stati rilasciati ulteriori dettagli, la famiglia non ha commentato ufficialmente la notizia e la causa della sua morte rimane poco chiara. Fonti rivelano che le forze dell’ordine sono state chiamate in una residenza domenica pomeriggio, intorno alle 17:30, secondo quanto riporta TMZ, che aggiunge che la polizia esclude che si sia trattato di un omicidio.

Hayden e Jansen sono nati da Lesley R. Vogel, un’ex attrice di soap opera, e Alan Lee Panettiere, un capitano dei vigili del fuoco di New York City. Jansen, che aveva cinque anni meno di sua sorella, aveva seguito le orme di Hayden, iniziando a recitare da bambino. L’attore, comparso anche in “The Walking Dead”, era l’unico fratello dell’attrice di “Nashville”.

L’attrice 33enne al momento non ha ancora commentato pubblicamente la morte inaspettata di suo fratello. Circa un mese fa, i due fratelli erano apparsi insieme in una foto su Instagram, quando Jansen aveva condiviso una foto di Hayden che si tagliava i capelli. “Non è il primo taglio di capelli che ha provato a farmi“, aveva scherzato nella didascalia, postata il 24 gennaio scorso.

Il 12 gennaio, Jansen aveva anche condiviso una serie di immagini che lo ritraevano in una cabina fotografica con la sua presunta fidanzata, l’infermiera di terapia intensiva Catherine Michie. Il carosello di immagini mostrava la coppia felice, in uno scatto con le teste vicine, mentre in un’altra foto condividevano un dolce bacio.