Lutto per Guido Meda: il messaggio di addio alla madre

Una triste vicenda investe il famoso telecronista di MotoGp Guido Meda, da poche ore infatti l’uomo ha appreso la triste notizia della scomparsa della madre. Da sempre Guido è sempre stato molto attaccato all’affetto materno e lo si evince anche dal suo lungo post, dedicato a sua madre, davvero molto commovente.

Per quanto possa essere un evento naturale, non si è mai troppo pronti ad affrontare la scomparsa di un proprio genitore, non esistono dei comportamenti adeguati o delle reazioni consone alla circostanza. Il telecronista ha voluto fare una bellissima dedica a sua madre, pubblicando una sua foto e inserendo una sentita didascalia.

Come in molti che praticano lo sport del motociclismo sanno, Guido Meda è divenuto famoso soprattutto per i suoi commenti vulcanici delle varie gare di MotoGp, per la passione profusa nel suo lavoro, in grado, tramite la sa telecronaca, di trasmettere la stessa passione e gioia anche ai telespettatori delle gare.

Da sempre un volto noto nel programma sportivo di casa Mediadet, è passato in seguito all’azienda Sky, dopo che quest’ultima aveva acquisito i diritti della MotoGp, accaparrandosi ovviamente anche la voce di Meda. Il post di Guido a seguito della scomparsa della madre recita: “Addio mamma. Grazie perché sei stata un costante generatore di gioia, grazie perché non volevi mai pesare mentre eri sempre fondamentale […] Grazie per essere stata una madre così, una nonna così, persino una suocera così, che ha devastato i luoghi comuni sulle suocere“.

Ancora Meda aggiunge: “Manchi come può mancare una mamma. Eri la mia mamma, ma immagino che tu stia intrattenendo conversazioni divertenti dicendo “grazie” a tutti quelli che trovi […] Un po’ di te anche agli altri non può che fare bene“. Parole molto toccanti che di certo arriveranno al cuore dei tanti fan di Meda; infatti a tal proposito numerosi sono stati i commenti di condoglianze fatte al commentatore sportivo, numeroso è l’affetto ricevuto dai tanti suoi sostenitori che sperano possa riprendersi al più presto da questo brutto periodo.