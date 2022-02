Lutto per Fedez, la zia muore di Covid-19: "Il Covid è stato troppo anche per te, ciao guerriera"

Un grave lutto ha colpito la famiglia di Fedez, che ha dovuto dire addio all’amatissima zia morta a causa di complicazioni causate dal Covid-19 presso l’Ospedale San Paolo di Milano. A dare notizia della scomparsa della donna è stato lo stesso rapper, che ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram ufficiale un commosso tributo alla zia.

Nel breve testo Fedez scrive che la donna, malata da tempo, è deceduta a causa di complicanze sopraggiunte in seguito ad aver contratto il Coronavirus. “Hai affrontato per 20 anni una battaglia contro un grande male senza mai piegarti. Quando ci hanno detto della tua positività al Covid in cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te“, ha scritto il musicista.

La zia era una figura amatissima e molto importante per il rapper, che confessa che nella sua prima infanzia è stato cresciuto dalla donna. “Per te ero il figlio che non hai mai avuto“, scrive Fedez nel suo tributo, aggiungendo: “Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare. Ciao guerriera, ciao zia“.

Il rapper ha postato una storia successiva nella quale ha ringraziato lo staff del San Paolo di Milano, che ha lottato per cercare di salvare la vita della zia. “Grazie per averci provato fino all’ultimo, ma soprattutto grazie per la grande umanità“, scrive Fedez rivolgendosi ai medici e agli infermieri del reparto di pneumologia del nosocomio lombardo.

A fine Dicembre Fedez, il cui vero nome è Federico Lucia, e la moglie Chiara Ferragni avevano annunciato di essere risultati positivi al Covid-19. La coppia è fortunatamente rimasta totalmente asintomatica nel periodo della positività, e l’influencer aveva rimarcato nuovamente sui social l’importanza dei vaccini. “Sto sentendo che tutte le persone vaccinate hanno sintomi molto blandi, quindi per fortuna. In bocca al lupo a tutti“, aveva scritto all’epoca l’influencer.