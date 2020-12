Lutto per conduttrice Paola Perego: il papà Pietro è morto di Covid

Si è spento, a Milano, Pietro, il padre della presentatrice Paola Perego. A dare la notizia su Twitter è stata Arcobaleno Tre, l’agenzia di spettacolo diretta dal marito della conduttrice tv, l’agente Lucio Presta. Lo scorso mese, presentando il programma “Il filo Rosso“, la Perego, guarita dal Covid, aveva raccontato che il suo filo rosso era quello che la lega ai suoi genitori, molto anziani, lontani da Milano, entrambi con il Coronavirus, dicendo di essere terrorizzata dal fatto che la loro situazione potesse degenerare.

La conduttrice ha affidato il suo dolore ad un post social: “Non c’è mai un momento giusto per dirsi addio”, scrive su Instagram, “Non c’è un’età in cui il distacco può essere meno doloroso”, aggiungendo ” Questo strappo è così forte e profondo adesso e fa davvero male. Per fortuna a cullarci in questa tristezza ci sono i ricordi, ricordi di una vita intera, di giri in bicicletta, di filastroche assurde cantate ai tuoi nipoti, di baci rubati quando nessuno ti vedeva perchè tu eri stoico ed eroico e la tua dolcezza non la mettevi mai troppo in mostra”.

Il dolore della Perego espresso sui social

La conduttrice prosegue dicendo di aver riso tanto oggi, ripercorrendo le battute del suo adorato padre, pensando di non poter più sentire la sua voce. La Perego immagina papà pietro sorridente a pedalare sulla sua bici, godendosi il sole in faccia con quegli occhiali scuri che tanto gli piacevano, perchè lo facevano sembrare un bel giovanotto.

La conduttrice ringrazia tutti coloro che sono stati vicini alla sua famiglia in questo delicatissimo momento, anche con un solo pensiero, dicendo che il loro abbraccio è arrivato. Papà Pietro, che lo scorso 8 marzo aveva compiuto 90 anni, si era ammalato di Covid assieme alla moglie Alice, 84enne.

La notizia della sua morte è arrivata poche ore dopo la cartolina natalizia pubblicata dalla presentatrice sul suo profilo Instagram. Paola, nonostante abbia solo 54 anni, è già nonna di Pietro, il nipotino messo al mondo dalla figlia primogenita, Giulia Carnevale, avuta dall’ex marito Andrea.