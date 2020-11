Lutto per Alba Parietti: "Francesco ancora non lo sa"

Questi due mesi sono stati particolarmente intensi per Alba Parietti. L’opinionista e show-girl tra le più amate d’Italia è stata spesso nell’occhio del ciclone per via della partecipazione del suo unico figlio, Francesco Oppini, al Grande Fratello Vp 2020. Com’è naturale per una mamma, lo ha difeso strenuamente da accuse e illazioni, pur trovando la forza di bacchettarlo e condannarlo quando ha sbagliato (per esempio quando ha fatto delle battute infelici sulle donne).

Ora però non può fare nulla per aiutare il suo Francesco a scegliere se restare ancora nella Casa, col rischio di arrivare in finale e dunque uscire direttamente l’8 ottobre, o al contrario andare via già la prossima settimana. Anche perché a quanto pare le cose fuori sono cambiate e Alba ha perso una persona cara; sta quindi affrontando un grande dolore da sola, senza avere accanto l’uomo che più ama al mondo.

La drammatica confessione di Alba Parietti: è in lutto e non può dirlo a Francesco

Tutte queste sensazioni, questi dubbi e pensieri, sono stati espressi dalla Parietti in un lungo intervento su Instagram. Alba ha parlato diffusamente di Francesco, spiegando che da mamma lo vede provato e stanco, che le fa una grande tenerezza ma che ovviamente non può fare nulla per aiutarlo. La decisione se restare o meno, infatti, spetta solo e soltanto a lui.

“Deve decidere da solo” ha ribadito Alba, in barba a chi l’ha sempre accusata di essere una mamma troppo presente e iper protettiva, pronta a immischiarsi in tutte le faccende del figlio.“Siamo esseri umani come tutti e abbiamo sentimenti, sofferenze e bisogno di amore di un abbraccio come tutti”. La show-girl ci ha tenuto anche a replicare a chi l’ha accusata di non essere stata abbastanza incisiva nello spronare Oppini a restare in gioco, ad arrivare alla fine di questo GF Vip 2020.

E proprio a questo punto è arrivata una confessione che nessuno si aspettava. La Parietti, infatti, ha rivelato di punto in bianco: “Non giudicate per favore senza sapere o capire come […] Ho subito un lutto e l’ho tenuto per me. Lui nemmeno lo sa”. Si tratterà di una persona che anche Francesco conosce? Se sì, come prenderà la cosa?