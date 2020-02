Lutto a Uomini e Donne, il nuovo post della Mennoia commuove i fan

A Uomini e Donne non c’è spazio solo ed esclusivamente per le esterne di tronisti, dame e cavalieri. Infatti, qualche giorno fa, è volato in cielo il padre di Raffaella Mennoia. Come ben sappiamo, Raffaella è il ‘deus ex machina’ della redazione del programma di Maria De Filippi nonché uno dei volti più amati ed apprezzati dal pubblico da casa.

La ragazza, con un post davvero molto commovente, ha così deciso di salutare il padre su Instagram, ricordando tutti i momenti felici passati insieme ma anche quelli in cui pensava di dover affrontare un dolore così grande. Il padre chiamava Raffaella con l’appellativo di Gipsy e, sul post pubblicato sui social network, ha deciso di firmarsi così “la tua Gipsy“.

Queste parole, accompagnate da una foto davvero molto toccante, sono state lette e commentate dai tanti fan della trasmissione e da persone a lei molto care. In questo momento di profondo dolore, le è giunto anche un messaggio delicato da parte del suo ex fidanzato Jack Vanore che le ha ricordato che nonostante il padre sia volato in cielo, resterà sempre al suo fianco. Come sappiamo, i due, sono rimasti in buoni rapporti nonostante ad oggi, Raffaella, è legata sentimentalmente con lo sportivo e conduttore di Tu Si Que Vales, Alessio Sakara.

In questi giorni ha pubblicato una nuova foto e altre parole d’amore per il suo papà: “Dicevi da grande lo stesso problema,ti sembra tanto ridicolo.Ma il giorno che sei volato via è proprio come immaginavo da piccola..ho consumato gli occhi..” , i suoi followers si sono stretti intorno a lei e anche questo nuovo post ha ricevuto moltissime dimostrazioni d’affetto.

Un lavoro molto attento

Raffaella Mennoia, nonostante il grave lutto che ha colpito la sua famiglia, continua a lavorare con grande impegno per la redazione di Uomini e Donne. Maria De Filippi, da tanti anni si affida ad un’equipe di grandi professionisti tra cui, proprio Raffaella, spicca per determinazione e grande caparbietà.

La Mennoia, come in molti ricorderanno, ha mosso i suoi primi passi in televisione, sempre sotto l’occhio attento di Maria De Filippi, come postina nel programma di grande successo C’è Posta Per Te.