Lutto a "Uomini e Donne": è morta un’opinionista storica del pubblico

A poche settimane dalle feste di Natale, arriva una terribile notizia per i fan ed il cast di “Uomini e Donne“, programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5. Dai social è arrivato infatti l’annuncio della triste scomparsa di una delle opinioniste storiche del programma, che da anni faceva parte del pubblico parlante.

A lasciarci è stata Paola d’Andrea, per più di 10 anni ha fatto parte integrante delle dinamiche di “Uomini e Donne”. Ad annunciarlo in un post su Instagram è stata Rosa Chiarelli, un’altra delle opinioniste dello show che con gli anni hanno saputo farsi conoscere ed amare dai fan del programma.

“CIAO AMICA MIA TVB“, ha scritto la Chiarelli nella didascalia del post pubblicato mercoledì, accompagnato da una immagine che la ritrae insieme alla D’Andrea. Alle persone che, nei commenti, hanno chiesto la causa della morte dell’opinionista, Rosa ha risposto che era stata colpa di “un brutto male“.

Per oltre 15 anni la d’andrea aveva fatto parte del pubblico parlante dello show definendosi: “qualche volta cattiva, ma solo per fare venire fuori il meglio dei ragazzi. Non di certo per deriderli o metterli in situazioni spiacevoli, questo non lo vorrei mai. Sono più cattiva con chi se lo merita. Non sbaglio quasi mai e se sbaglio, chiedo scusa. Questa sono io, nel bene e nel male“.

La d’Andrea raccontò in una intervista a CalabriaMagnifica come era iniziata la sua avventura in “Uomini e Donne”, partendo da spettatrice e finendo come opinionista. “Mi arrabbiavo con la televisione dal divano “, raccontò la donna. “Una sera sono stata al “Maurizio Costanzo Show” e ho incontrato personaggi che facevano parte dell’entourage di “Uomini e Donne”. Sfacciatamente li ho fermati e ho chiesto di partecipare a un provino“. Paola aveva lasciato da anni il programma, tentando di entrare in politica. Nel 2016 si candidò alle elezioni comunali di Roma con Alfio Marchini, correndo per diventare consigliera comunale nella lista “Roma Popolare”.