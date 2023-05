L’undicenne che ha criticato Chiara Ferragni: "Mi hanno chiuso il profilo Instagram"

Il mondo dei social media è stato scosso da un’inaspettata controversia che coinvolge una giovane ragazzina di undici anni e un popolare social network. Giulietta, così si chiama la giovane protagonista di questa storia, ha visto il suo profilo Instagram chiuso improvvisamente, suscitando sconcerto e indignazione tra i suoi sostenitori e il pubblico di Facebook, dove la notizia si è diffusa rapidamente.

La ragazzina, durante una videochiamata dal divano di casa sua in Svizzera, insieme alla famiglia al completo – la mamma Vittoria, il papà Stefano, il fratello maggiore Edoardo e il dolce Ascanio, il loro adorato Cavalier King di cinque anni – ha raccontato con grande sincerità la vicenda che l’ha coinvolta. La polemica che ha portato alla chiusura del profilo di Giulietta è nata da un’opinione che la giovane ha espresso su alcune foto presenti su Instagram.

La ragazzina ha dichiarato: “Lo dico anche alle mie amiche più grandi che certe foto non vanno bene“. Un’affermazione che ha scatenato un dibattito acceso tra i suoi follower, ma che ha trovato la solidarietà di molti che hanno condiviso le sue stesse preoccupazioni. La madre di Giulietta, in un gesto di amore e protezione nei confronti della figlia, aveva deciso di gestire il suo profilo Instagram in modo da garantire la massima sicurezza e monitoraggio delle attività online della giovane.

Nella bio del profilo era chiaramente specificato che era “run by parents” (gestito dai genitori). Ma nonostante le buone intenzioni della famiglia, Instagram ha preso la decisione drastica di eliminare il profilo di Giulietta. La madre, visibilmente indignata durante la videochiamata, ha dichiarato: “Non posso accettare che mia figlia sia stata cancellata per aver espresso un’opinione“. Questo evento ha sollevato una serie di domande sulle politiche di moderazione dei contenuti di Instagram e sul modo in cui vengono trattati i profili gestiti dai genitori. La vicenda di Giulietta ha suscitato l’interesse anche di alcune personalità pubbliche.

Tra queste, la famosa influencer Chiara Ferragni, che sembra essere stata “sfidata” dalla giovane ragazzina. Questo dettaglio ha ulteriormente alimentato la discussione e ha spinto molti utenti a schierarsi a favore di Giulietta, evidenziando il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e critiche. Mentre il profilo di Giulietta rimane chiuso, il dibattito sulla sua vicenda si è diffuso ampiamente sui social media. Molti utenti hanno espresso solidarietà nei confronti della giovane, sottolineando l’importanza di tutelare la libertà di espressione, specialmente quando viene espressa in modo responsabile da parte di un minore.