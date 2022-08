Lulù Selassié rimprovera i suoi fan su Instagram: il motivo

Ascolta questo articolo

La sesta edizione del “Grande Fratello Vip” viene ricordata anche per la conoscenza tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. I due, dopo un percorso in salito nella Casa, nelle ultime settimane vissute negli studi di Cinecittà si sono lasciati andare provando ad abbozzare a una conoscenza.

Le cose, almeno in un primo periodo dopo la fine del “GF Vip”, sono partite per il verso giusto decidendo addirittura di andare convivere insieme. Purtroppo però la loro storia d’amore è terminata dopo pochi mesi, in cui il tutto viene annunciato tramite un comunicato pubblicato sul sito dell’Ansa firmato direttamente da Manuel.

Le parole di Lulù in merito a Manuel

Spesso Lulù si apre con i suoi fan e prova a rispondere a tutte le domande su Instagram. Spesso però la questione si sposta su Manuel, dove tantissimi sostenitori della coppia sperano ancora a un improbabile ritorno di fiamma. La principessa etiope però, probabilmente stufa nel dover rispondere sempre alla solita questione, ha deciso di sbottare dinanzi a una fetta dei suoi fan.

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, alcuni hanno fatto finta di non conoscere la sua attuale situazione, mentre altri ancora le hanno chiesto se si sentissero ancora dopo la rottura. Qui Lulù però sbotta: “Ragazzi però fate sempre le stesse domande. Cambiate perché siete un disco che si rompe a volte. No… che si è rotto e quindi sta sempre là, cioè capito? Non cambia mai, rimane lì, rimane e insiste!”.

Lulù arriva immediatamente in tendenza su Twitter dopo questo breve sfogo e in molti spezzano una lancia a suo favore, come si può leggere in questo commento: “Dolce Lulù, di te colpisce l’unicità. Sei libera, non plasmabile al volere degli altri. Tu hai carattere, hai testa, sei generosa, la tua bellezza non è ‘copia incolla’. Tu non sei mai spettatrice ma protagonista. Love u”.