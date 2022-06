Lulù Selassié parla di Manuel Bortuzzo: "Sono triste, mi manca"

Ascolta questo articolo

In questi giorni Lulù Selassié, ex concorrente del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, ha compiuto appena 24 anni. Il tutto doveva essere al Gold Tower Lifestyle Hotel, situato a Napoli, ma secondo “Pipol Tv” i festeggiamenti sono stati rimandati a causa di alcuni invitati che avrebbe dato buca all’ultimo minuto, in particolare parliamo di ex vipponi, suoi compagni di avventura nel reality show.

Intanto la principessa etiope ha rilasciato una intervista a “Casa Chi“, il format del magazine diretto da Alfonso Signorini che va in onda esclusivamente su Instagram. Qui, oltre a parlare del suo compleanno, ritorna a dire la sua sulla sua relazione con Manuel Bortuzzo, naufragata circa un paio di settimane fa.

L’intervista di Lulù Selassiè

“Come sta il mio cuore? Insomma, come sempre” afferma con una certa delusione Lulù a Lucrezia che poi aggiunge di sentire la mancanza di Manuel, anche se non fa mai il suo nome: “Sono un po’ triste però vado avanti grazie alla mia famiglia, il lavoro, agli amici… Ma è ovvio che un amore e un sentimento così non si può cancellare. A me comunque questa persona manca ed io ho ancora dei sentimenti fortissimi e diciamo che non sono felicissima“.

Sia prima che dopo la separazione con Manuel sono uscite numerose fake news sui loro confronti, e Lulù in merito ha dichiarato: “Io e le mie sorelle ci facciamo tante risate perché le fonti che parlano sono persone che non sanno nulla della nostra vita, persone anche invidiose e ci facciamo tantissime risate. Forse hanno una vita un po’ vuota poverini… fatevi un cane, un gatto, almeno vi occupate il tempo”.

Infine si parla di una loro possibile partecipazione a “Tale e quale show“, il talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti, ove lei insieme alle sorelle ammette che ci parteciperebbe molto volentieri.