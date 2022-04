Lulù Selassié parla della rottura con Manuel Bortuzzo: "La colpa è di terze persone che ci hanno messo contro"

La notizia che sta facendo discutere nelle ultime ore è quella della separazione tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. Il primo annuncio viene fatto dal sito dell’Ansa, confermato poi dallo sportivo con un lungo post pubblicato sulle sue storie di Instagram.

Dopo qualche ora di silenzio, anche Lulù Selassié ha voluto dire la sua in merito a questa notizia, sottolineando la veridicità delle ultime voci. La principessa etiope dichiara che entrambi ci hanno provato fino in fondo a risistemare le cose, dando colpa ad altre persone per la loro rottura.

Lo sfogo di Lulù Selassié

“Volevo dirvi che purtroppo la notizia è vera, mi dispiace ovviamente” rivela Lulù in un video come riportato testualmente dal sito “Fanpage”: “Non era questo il programma della nostra relazione. Non è colpa né mia né di Manu ma di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione, hanno cercato di metterci contro. Non persone della mia famiglia”.

Per il momento il nome della terza persona non viene ancora svelata, ma per molti c’entrerebbe Franco Bortuzzo, l’ex suocero di Lulù. Difatti la ragazza, in una intervista rilasciata al settimanale “Chi Magazine” dei giorni scorsi, ha dichiarato: “Fra me e il papà di Manuel, Franco, non c’è ancora intesa. Io e Clarissa abbiamo smesso pure di seguirlo sui social. Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisci. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di esse- re amichevole ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manuel sia felice e cerco di farlo stare sereno”.

Tra l’altro Lulù ha dovuto affrontare anche l’astio di Kevin, il fratello di Manuel, che proprio in questi giorni oltre a toglierle il “segui” su Instagram si è fatto fotografare insieme alla ex del nuotatore.