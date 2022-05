Lulù Selassié ha dimenticato il suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo e ha trovato un nuovo fidanzato

Ascolta questo articolo

La principessa Lulù Selassié che era una delle concorrenti rivoluzionarie del noto reality show Gf Vip 6, e insieme alle sue sorelle, in particolare a Jessica, che ha vinto il reality, ha avuto molto successo. La persona più popolare della casa del Gf Vip 6, programma condotto da Alfonso Signorini, Lulù, è diventata la vincitrice di questo programma.

Non solo la ragazza ha trovato amici e migliaia di fan durante questa esperienza, perché Lulù ha anche incontrato l’amore. Anche il suo successo è dovuto all’amore che ha stupito gli spettatori del reality. La principessa trovò l’amore in Manuel Bortuzzo e i due sembravano destinati a restare insieme. Purtroppo si sono separati.

I due innamorati, dopo aver mostrato all’Italia il loro forte amore che li univa, i due si sono ritrovati fuori dalla Casa, e le cose all’inizio sono andate bene. In poco tempo, la loro relazione ha avuto i suoi primi alti e bassi. Manuel ha concluso la loro relazione attraverso le sue storie su Instagram. Bortuzzo ha confessato attraverso le storie di Instagram che entrambi hanno pensieri diversi, quindi hanno deciso di porre fine alla relazione senza rancore e odio.

Molti fan sono rimasti delusi quando hanno appreso la notizia, ma molti di loro erano già consapevoli che la relazione sarebbe finita. Anche all’interno del reality, Lulu e Manuel hanno mostrato di avere due caratteri molto diversi. Lulu, invece, ha affrontato egregiamente la rottura, nonostante abbia confessato più volte nel reality che credeva che Manuel fosse l’uomo dei suoi sogni. Infatti, nonostante abbia confessato più volte nel reality show di ritenere che Manuel fosse l’uomo della sua vita, evidentemente non è così, considerando che la bella principessa sta attualmente uscendo con un’altra persona.

Secondo quanto rivelano alcune fonti, la ragazza avrebbe infatti un nuovo flirt, anche questa volta con un volto noto. Questa volta, però, non si tratta di uno sportivo ma di un vip del mondo dello spettacolo. Si tratta di LDA, figlio di Gigi D’Alessio ed ex allievo della scuola Amici. In effetti, i due sembrano frequentarsi da tempo. La loro frequentazione continua a stupire. Per questo motivo, potrà esserci presto qualche annuncio ufficiale da parte dei diretti coinvolti.