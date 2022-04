Lulù Selassié e la rottura con Manuel: "Chiuso un capitolo importante della mia vita, ma suo padre non mi ha rispettata"

La separazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, sta facendo molto discutere nelle ultime ore. Il tutto è avvenuto in maniera piuttosto improvvisa e nonostante le voci di una presunta crisi i due si sono mostrati sempre inseparabili.

Nella mattinata del 25 aprile però Manuel e Lulù, con un comunicato pubblicato sull’sito dell’Ansa, annunciano la fine del loro rapporto. La principessa etiope, dopo essersi sfogata brevemente con un video pubblicato su Instagram, nella mattinata del 26, con delle storie sempre sul proprio profilo, ha voluto fare un po’ di chiarezza in merito a questa vicenda,

Lo sfogo di Lulù Selassié sui social network

L’ex vippona rivela che in queste settimane sia lei che Manuel sono stati al centro del gossip in svariate occasioni, sottolineando come dopo tante fake news voglia far chiarezza sul loro rapporto ormai naufragato. Inizialmente ci tiene ad affermare come questa separazione non sia frutto del suo carattere, ma di altre circostanze legate alla famiglia di Manuel.

Ormai non è più un segreto che tra Lulù e Franco, il suocero, non è mai scattato il feeling giusto: “Sin da quando ero all’interno della casa il padre di lui, e tutto il contesto attorno, non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate e che mi avrebbero dimostrato rispetto e sincerità. Cosa che ahimé sono qui per dirvi che non c’è mai stata“.

Ci tiene a sottolineare comunque che: “Con Manuel si è chiuso un capitolo importante della mia vita e mi dispiace averlo scoperto ufficialmente, come voi, in maniera pubblica con un comunicato all’ANSA”. Nonostante questo vuole mettere da parte l’astio nei confronti sia del nuotatore che di Franco Bortuzzo, poiché non vuole metterlo in cattiva luce in maniera pubblica, siccome a oggi il suo unico obbiettivo resta quello di andare avanti.