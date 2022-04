Lulù Selassié contro il papà di Manuel Bortuzzo: "Non mi sento accettata"

In passato Franco Bortuzzo, il papà di Manuel, ha mostrato sempre un po’ di scetticismo sui veri sentimenti provati da Lulù Selassié nei confronti del figlio. Soprattutto agli inizi della loro conoscenza lancia delle frecciatine piuttosto importanti alla principessa etiope: “Lui ci ha messo cuore, ma si è reso conto che questa ragazza è un po’ oppressiva e lui ha bisogno dei suoi spazi”.

Le cose però stanno andando bene tra Lulù e Manuel, mentre con il suocero non ci sono stati dei progressi significati. Difatti, intervistata dal settimanale “Chi Magazine“, ha dichiarato di avergli tolto il “segui” su Instagram insieme alla sorella: “Fra me e il papà di Manuel, Franco, non c’è ancora intesa. Io e Clarissa abbiamo smesso pure di seguirlo sui social. Per me non è obbligatorio avvicinarmi ad una persona se non ti capisce”.

Sta comunque cercando di mantenere un rapporto più o meno pacifico soprattutto per non mandare giù di morale il proprio fidanzato: “Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manuel sia felice e cerco di farlo stare sereno”.

Il futuro tra Lulù e Manuel

Ci tiene quindi a sottolineare che tra loro non c’è nessun tipo di crisi, dal momento che la Selassié afferma di voler mettere su una famiglia insieme a Manuel, siccome sin da piccola ha sognato di diventare madre ed entrambi condividono la passione per i bambini.

Addirittura le cose stanno andando meglio nel previsto, affermando che nella casa del “Grande Fratello Vip” hanno litigato più spesso: “Dentro c’erano liti e discussioni che ci facevano stare in ansia, mentre stare soli o con le persone che amiamo ci rende più sereni. Abbiamo capito che vogliamo stare insieme per sempre”.