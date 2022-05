Lulù Selassié commenta la rottura con Manuel Bortuzzo: "Non sono arrabbiata con lui, gli voglio molto bene"

Ascolta questo articolo

Lulù Selassié ancora oggi sembra che stia soffrendo molto per la sua rottura con Manuel Bortuzzo, due dei concorrenti più chiacchierati della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia, sta facendo ancora molto discutere sui social network.

Intanto Manuel sta provando ad andare avanti, tenendosi impegnato con la presentazione del suo prossimo film dedicato alla sua vita intitolato “Rinascere“, in onda prossimamente su Rai 1. Tra l’altro il nuotatore è stato beccato insieme alla sua ex fidanzata, Federica Pizzi, proprio nel giorno della rottura con Lulù accendendo immediatamente ulteriori voci legate al gossip.

Lulù ritorna a parlare di Manuel sui social

Un giorno prima del compleanno di Manuel, quindi la sera del 2 maggio, la principessa etiope ha voluto commentare nuovamente la sua rottura con l’ex vippone durante una chiacchierata con i suoi fan. Qui, come riportato testualmente dal sito “Biccy“, ci tiene a discolpare lo sportivo da questa rottura, accusando nuovamente persone terze.

“Come va? Diciamo che io ringrazio voi che mi state vicino, perché siete unici e speciali” inizia così il discorso Lulù ove ci tiene a ringraziare dapprima i suoi fan per le centinaia di messaggi ricevuti dopo la rottura con il suo ex fidanzato: “Sto pensando molto al lavoro ovviamente, anche per questa situazione. Anche se tra poco è il compleanno di Manu. Manuel non ha colpe, per questo non sono arrabbiata con lui, non ce l’ho con lui. Mi conoscete, se fossi stata arrabbiata fidatevi che gliel’avrei detto. Sapete come sono fatta quando mi girano, quindi davvero non ce l’ho con Manuel. Gli voglio molto bene e spero che sia felice nel giorno del suo compleanno“.

Sta invece adottando una strategia diversa Manuel, poiché durante la presentazione del film dedicato alla sua vita attacca una giornalista che le domanda di far chiarezza proprio sull’attuale situazione sentimentale.