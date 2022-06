Lulù del GF Vip, la terribile notizia: fan sotto choc per la principessa

Ascolta questo articolo

Ormai l’edizione 2022 del Grande Fratello Vip è terminata e come ogni anno i protagonisti fanno sempre parlare di sè, sia nel bene che nel male. Come ogni anno la trasmissione si lascia dietro i complimenti del pubblico e anche qualche critica, mentre immancabilmente i personaggi non smettono di far parlare di sè. Quest’anno a trionfare, come è risaputo, è stata Jessica Selassiè, una delle tre principesse nipoti dell’ultimo imperatore d’Etiopia.

Jessica ha colpito per la sua simpatia e per il suo atteggiamento, sempre molto pacato anche nelle situazioni più difficili. Anche la sorella Lulù ha fatto molto parlare di sè vista la storia d’amore intrapresa con Manuel Bortuzzo, storia che è poi naufragata una volta che i due sono usciti dalla casa più spiata d’Italia. In queste ore si sono diffuse notizie assolutamente non positive circa Lulù Selassiè, vediamo che cosa è successo.

Doccia fredda

Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, prevalentemente quelli che si occupano di gossip, Lulù compirà gli anni tra un paio di giorni e quindi si sta preparando a festeggiare il suo compleanno. Ma però ci sarebbero stati degli imprevisti inaspettati, e quindi la stessa Lulù è rimasta spiazzata.

“Aveva preparato il suo compleanno con tanto di invito in uno degli hotel più belli di Napoli. Improvvisamente però avrebbe chiesto di spostare la sua festa al 22 giugno” – così ha riferito la fanpage thepipol_tv, che sta seguendo le vicende di Lulù Selassiè. Al momento non si sa bene che cosa sia successo, ma ci sono alcune indiscrezioni.

La fanpage scrive che forse alcuni invitati avrebbero declinato l’invito di Lulù e quindi lei sarebbe stato costretta a rifare tutto d’accapo. Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. La Selassiè pare che non abbia rilasciato nessuno dichiarazione in merito.