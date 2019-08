L’ultimo desiderio delle gemelle Kessler: le loro ceneri saranno conservate in un’unica urna

Ancora oggi conosciute come le ballerine gemelle più famose della televisione, le gemelle Kessler sono entrate nell’immaginario collettivo come le soubrette più celebri del varietà degli anni Sessanta e Settanta. Sempre eleganti e garbate, Ellen e Alice Kessler hanno saputo far breccia nel cuore di tanti italiani, che ancora oggi le ricordano con nostalgia e affetto.

Oggi però, arrivate alla veneranda età di 82 anni, il duo che ha scritto importanti pagine della storia della televisione italiana, non nasconde che sia arrivato il momento di pensare a fare testamento. E proprio su questo tema, per mezzo di un’intervista rilasciata alla Bild, hanno fatto sapere di aver fatto una precisa scelta comune.

“Io e Ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme” hanno comunicato le due ballerine che cantavano l’indimenticabile Da-da-un-pa, sigla di apertura di Studio Uno, varietà di casa Rai dei primi anni Sessanta. Il desiderio comune rimane infatti quello di riposare insieme dopo una vita in cui il loro splendido legame le ha rese inseparabili. Le due donne, nonostante la nutrita schiera di corteggiatori, non hanno mai avuto figli né tanto meno si sono sposate, ma si sono più semplicemente limitate ad avere delle intense storie d’amore.

Come da loro aggiunto, l’urna comune si adegua alla perfezione al modo di vivere odierno, dove si punta a risparmiare spazio in qualsiasi luogo, persino al cimitero. Ne consegue che dopo essere passate a miglior vita, le loro disposizioni sono ben chiare e prevedono la cremazione. Una volta che ciò sarà avvenuto, le loro ceneri raggiungeranno quelle della madre che riposa nel cimitero di Gruenewald.

Nel frattempo, augurandosi che tutto ciò possa avvenire il più tardi possibile, le due gemelle si tengono in forma allenandosi in due appartamenti confinanti di Monaco di Baviera.