L’ultima mossa di Meghan Markle per riconciliarsi con la Regina d’Inghilterra

Dopo un’estate ricca di polemiche, la duchessa del Sussex, Meghan Markle, torna nuovamente a far parlare di sè, rientrando a lavoro per la Onlus Smart Works, di cui è la patrona. In modo particolare presenta una nuova “capsule collection” e cioè una piccola collezione di capi firmati, la cui vendita andrà interamente alla sua onlus.

La onlus Smart Works aiuta le donne provenienti da ambienti molto svantaggiati e marginali della società a prepararsi per un colloquio di lavoro, fornendo loro abiti e consigli adatti per poterlo superare a pieno.

La duchessa si presenta con una camicia bianca di cotone ed un paio di pantaloni lunghi neri, con cintura abbinata e dècolletèes in camoscio marrone chiaro, indossa inoltre orecchini a farfalla ed un bracciale in oro e gemme appartenute alla suocera tristemente defunta Lady Diana.

La duchessa indossa degli abiti disegnati e pensati da lei e dalla sua amica nonchè collaboratrice di moda Mischa Nonoo, abiti ideati per aiutare le donne meno fortunate ed emarginate dalla società ad affrontare un colloquio di lavoro e sperare così di riacquistare dignità e fiducia in sè.

Meghan Markle si presenta ancora con qualche chilo in più in seguito alla gravidanza appena trascorsa ma continua ad essere la testimonial migliore per i cinque capi, messi in vendita per aiutare la onlus, di cui lei è patrona. Si tratta di un paio di pantaloni, di una camicia, una giacca, un abito ed una borsa, che stanno andando letteralmente a ruba visto lo scopo nobile della loro vendita.

Facendo così, Meghan torna a lavoro per farsi perdonare dalla regina, in seguito a tutte le vicende che sono accadute in precedenza. Parliamo delle gaffe, delle polemiche e degli sgarbi fatti dalla duchessa nei confronti della Regina.

Meghan infatti, da gennaio ad oggi, si è dedicata soltanto a 25 impegni istituzionali, al contrario della regina, di 93 anni, che si è dedicata a ben 122 eventi mondani.