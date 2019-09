L’ultima indiscrezione su Charles Leclerc: la sua nuova fiamma si chiama Charlotte Siné

La notizia era solo di qualche giorno fa: Charles Leclerc, pilota della Ferrari nonché rivelazione del campionato 2019 di Formula 1, aveva deciso di lasciare la storica fidanzata Giada Gianni. La versione ufficiale della rottura era riconducibile all’intenzione del 21enne monegasco di dedicarsi completamente alla Ferrari.

A quanto pare però, questa versione sembra non reggere. Stando ad uno scoop realizzato dal settimanale Oggi, Leclerc non disdegnerebbe affatto le distrazioni. In altre parole nella sua testa non ci sarebbe solo la Ferrari, così come le emozioni forti non le proverebbe soltanto in pista al volante della sua monoposto.

Dopo aver dato l’addio alla sua coetanea Giada Gianni, il compagno di squadra di Vettel non avrebbe perso tempo, mettendo gli occhi su Charlotte Siné, sua concittadina figlia di un imprenditore di spicco del Principato. Direttore della Societé des bains de Mer, una società sorta alla fine dell’Ottocento, si occupa della gestione di una buona parte del settore dell’intrattenimento della città-Stato e in particolare di hotel, casinò, spa e club sportivi.

Modella ed influencer, sarebbe stata proprio lei a stregare il pilota conosciuto nell’ambiente con l’appellativo di “predestinato”. Di conseguenza sarebbe stato indotto a lasciare la sua precedente fidanzata alla quale era legato da più di 4 anni. La sua nuova fiamma oltre ad essere una studentessa di architettura a Ginevra, suona il pianoforte ed è una grande appassionata del buon cibo e dei viaggi in giro per il mondo.

Al momento Charlotte si è sempre limitata a mantenere un low profile. Seppur non abbia pubblicato delle foto che la ritraggano insieme al vincitore del Gran Premio del Belgio e d’Italia, in rete circola un video in cui è stata ripresa in compagnia del giovane 21enne, che stando a quanto si può dedurre, sembra proprio che sia stato colpito e affondato dalla bella Charlotte.