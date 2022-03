L’ultima idea di Fabrizio Corona: "Voglio andare in guerra in Ucraina e morire in gloria"

Fabrizio Corona, sui propri canali social, sta parlando quotidianamente della guerra tra la Russia e l’Ucraina, utilizzando il proprio profilo di Instagram. Infatti sta condividendo ai suoi milioni di fan aggiornamenti, approfondimenti e dei suoi personali commenti contro la guerra, ma a quanto pare il suo desiderio sembra quello di partecipare attivamente a questo sanguinoso conflitto.

Il tutto inizia con un post pubblicato direttamente sul suo profilo e non solo nelle proprie storie, ove condivide una frase di Volodymyr Zelenskyj, presidente dell’Ucraina: “Chiunque voglia unirsi alla difesa dell’Ucraina, dell’Europa e del mondo può venire a combattere fianco a fianco con noi ucraini. Sarà la prova del vostro sostegno al nostro Paese”.

E Corona non si fa pregare due volte, accettando immediatamente il suo invito: “Io voglio andare” ha scritto sul suo profilo social: “Andrò. Voglio morire in gloria”. Ovviamente, come riportato dal sito “Today”, i commenti dei suoi seguaci non sono mancati: “Ma dove vai che se volano due schiaffi ne prendi 20?” oppure: “Falla finita patetico” e “In effetti, ho sentito che avrebbero arruolato anche i galeotti purché avessero dimestichezza con le armi”.

Fino a questo momento, come facilmente si può vedere sempre da IG, Fabrizio Corona si sta godendo la bella vita, pubblicando delle clip insieme a un gruppo dei fan e pubblicizzando varie aziende, ma il suo pensiero resta sempre focalizzato sull’Ucraina. Infatti, oltre ad aver pubblicato decine di screenshot di articoli in cui vengono citate le sue parole, l’ex fotografo afferma in maniera perentoria: “Vado e basta“.

Intanto, parlando brevemente della situazione in Ucraina, Kiev annuncia che il terzo round di colloqui tra Russia e Ucraina si terrà nella giornata di lunedì 7 marzo. L’obbiettivo resta quello di trovare un accordo che possa fermare immediatamente gli scontri, ma Putin ha ammesso di voler essere accontentato in tutto prima di accettare un “cessate il fuoco”.