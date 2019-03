Luke Perry purtroppo non ce l’ha fatta. L’attore di Beverly Hills 90210 è morto

Luke Perry purtroppo è morto oggi 4 marzo 2019 dopo il tremendo ictus che l’aveva colpito nei giorni scorsi e che aveva fatto immediatamente temere il peggio per l’attore tanto amato di Beverly Hills 90210. L’icona della televisione mondiale, conosciuto da tutti come Dylan era ricoverato da ben cinque giorni al St. Joseph Hospital di Burbank, a Los Angeles.

Luke se n’è andato circondato dall’affetto della fidanzata Wendy Madison Bauer e dall’amore dei suoi due figli Jack e Sophie avuti dalla sua ex moglie Minnie Sharp. I suoi fratelli Amy e Tom non l’hanno lasciato un attimo e anche l’amico e attore Ian Ziering conosciuto da tutti come il Steve della famosa serie firmata da Aaron Spelling aveva pregato moltissimo per lui.

I medici del St. Joseph Hospital di Burbank, a Los Angeles in questi giorni non avevano potuto far altro che sedare Luke nella speranza che il suo cervello riprendesse a lottare ma il danno era purtroppo molto esteso. Luke Perry ha avuto una bellissima carriera televisiva ma soprattutto al cinema dal momento che dopo aver partecipato a Beverly Hills 90210 la sua popolarità è letteralmente esplosa.

Ha avuto ruoli importanti anche in altre serie televisive com ”Oz” e “Body of proof” e da pochissimo era stato anche annunciato un sequel per quanto riguarda proprio Beverly Hills 90210 ma Luke aveva deciso di rinunciare al contratto dal momento che era impegnato in un altro progetto più importante.

Lo rivedremo nel prossimo film di Quentin Tarantino dedicato a Charles Manson e intitolato “Once upon a time in Hollywood” e purtroppo sarà l’ultima volta che gli affezionati fan e ammiratori potranno ammirarlo come attore vista la sua prematura scomparsa all’età di 52 anni. Nei giorni scorsi anche Shannen Doherty, più conosciuta come la Brenda della serie,aveva condiviso uno scatto molto commovente. “Amico mio, ti abbraccio stretto e ti passo la mia forza. Ora è la tua” riferendosi alla sua lunga battaglia contro il cancro.