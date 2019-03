Luke Perry, il commovente omaggio dell’amico Ian Ziering: "Dio, merita un posto vicino a te"

Lutto per i fan della celebre serie tv americana “Beverly Hills 90210” tanto amata anche in Italia, perché nelle ultime ore è stata diramata la triste notizie della prematura scomparsa di uno dei protagonisti assoluti del programma, cioè l’attore Luke Perry, che interpretava il ruolo dell’affascianante e buono baby milionario Dylan McKay.

Un devastante ictus ha strappato a questa vita il celebre attore, che dopo la notizia della sua morte sta ricevendo migliaia di commoventi messaggi da parte dei fan, ma anche di esponenti dello star system e suoi colleghi della serie tv. Tra i primi a farlo l’attore è stato l’attore Ian Ziering, che nella serie interpreta Steve.

Le commoventi parole di Ian per Luke Perry

Non è facile che nel mondo del cinema e dello spettacolo si instaurino delle vere e sincere amicizie, per Ian e Luke questo è invece accaduto, tanto che oggi Ziering omaggia il ricordo dell’amico con delle parole emozionanti affidate ad un post sul noto social network di Instagram, che hanno commosso tutti: “Carissimo Luke per sempre mi crogiolerò nei ricordi amorevoli che abbiamo condiviso negli ultimi trenta anni“.

La dedica per l’amato amico poi prosegue con: “Possa il tuo viaggio essere arricchito dalle magnifiche anime che ti hanno preceduto, proprio come hai fatto qui per quelli che hai lasciato” – quindi la conclusione da brividi – “Dio, per favore,dagli un posto accanto a te, se lo merita“. La loro amicizia dunque era trentennale, legami che sono sopravvisuti al tempo e alle strade diverse che i due attori hanno intrapreso dopo la fine della serie tv.

Luke Perry è stato colpito da un ictus mercoledì scorso, le sue condizioni sin da subito sono apparse molto gravi, tanto che i medici parlavano di “ictus devastante“. Nonostante il coma farmacologico indotto la situazione non è migliorata, portando quindi al fatale epilogo, lasciando un vuoto immenso a 52 anni tra famigliari, amici e fan.