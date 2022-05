Luigi Strangis, il rifiuto dopo la vittoria ad Amici: non era mai successo nella storia del programma

Ascolta questo articolo

Il talent “Amici” è terminato da qualche giorno e i protagonisti di questa edizione hanno fatto molto parlare di sè durante il corso del programma. Anche questa edizione ha avuto delle piacevoli sorprese e sfornato talenti nel mondo della danza e delle musica. A questa edizione, la numero 21, hanno partecipato personalità come LDA, ovvero Luca D’Alessio, il figlio del cantante Gigi, che però è stato eliminato. Il talent è stato vinto dal bravissimo Luigi Strangis.

Quest’ultimo ha impressionato veramente il pubblico a casa e gli stessi addetti ai lavori del programma, per cui nel duello finale con Michele, Luigi ha trionfato portando a casa un montepremi di 150mila euro e la coppa. Una grandissima soddisfazione per il giovanissimo, che però al termine della puntata si è reso protagonista di un episodio che non era mai accaduto prima.

Cosa ha fatto Strangis

Luigi è un cantante polistrumentista, ovvero riesce a suonare bene diversi strumenti musicali. Proprio questo suo talento non è passato certamente inosservato agli addetti ai lavori e al pubblico, che lo ha quindi preferito agli altri concorrenti. La sua vittoria era stata in un certo senso già annunciata alla vigilia della finalissima.

Al termine della puntata l’artista vincitore ha firmato il contratto con una importantissima casa discografica: Luigi è molto contento di come è andato il suo percorso ad “Amici” 21, ma intervistato dal quotidiano Il Messaggero ha fatto una confessione che nessuno si sarebbe mai aspettato, e che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Luigi ha dichiarato di aver rifiutato un contratto con i big della musica come Sony e Virgin, optando per l’affiliazione alla neonata 21co fondata dagli ex allievi di “Amici” Giodana Angi e Briga. “Vorrei investirli tutti nella musica, nel mio lavoro. E magari fare un regalo ai miei genitori: un bel viaggio. Loro, sì, se lo meritano”– così ha detto Strangis a proposito del grosso montepremi vinto.