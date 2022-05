Luigi Strangis di Amici è malato: i genitori rompono il silenzio sulle sue condizioni di salute

Ascolta questo articolo

In questi giorni numerosi programmi televisivi si avviano ormai alla loro conclusione. Uno di questi proprio in questi ultimi giorni ha concluso la sua ennesima stagione da record. Stiamo parlando di “Amici”, il noto talent condotto da Maria De Filippi. Anche quest’anno il programma è stato molto seguito dal pubblico a casa, che ha tifato per i propri beniamini. A trionfare, alla fine, è stato il giovanissimo Luigi Strangis, che ha superato al televoto Michele.

Oltre alla grande festa in studio organizzata per lui e per tutti i finalisti, Luigi Strangis ha portato a casa un montepremi pari a 150mila euro. Maria e gli autori del programma gli hanno quindi augurato buona fortuna. Ma in questi giorni i genitori di Luigi hanno rilasciato una intervista al settiminale “Di Più” in cui hanno spiegato che il loro figlio soffre di una malattia molto seria. Vediamo che cosa hanno detto i genitori del vincitore di “Amici 21”.

La malattia

Sin da piccolissimo Luigi ha manifestato il proprio interesse per la danza e il canto, passioni che ha coltivato con grande impegno nonostante appunto dall’età di 16 anni ha scoperto di soffrire di diabete. Una condizione molto particolare che porta Luigi ad assumere anche uno stile di vita particolare.

Il cantante da allora non si è però perso d’animo e ha affrontato la malattia con caparbietà. Adesso il giovane è munito di uno strumento che monitora i livelli di glicemia nel sangue, che gli inietta automaticamente l’insulina ogni volta che ne rileva il bisogno. I genitori ovviamente seguono costamente il figlio.

I genitori inoltre sperano che la sua passione per il ballo e il canto possa diventare la sua professione, ma dall’altro lato sono preoccupati perchè temono le insidie del mondo dello spettacolo per le possibili conseguenze sulla sua salute, che è molto delicata infatti. Vedremo come continuerà la sua carriera Luigi Strangis.