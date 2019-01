Luigi Mastroianni in stampelle: ecco la verità sul tronista di Uomini e Donne

Luigi Mastroianni, insieme a Lorenzo Riccardi, Teresa Langella, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez è uno dei tronisti dell’ultima edizione di “Uomini e Donne“, programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il ragazzo è uno dei più amati di questa edizione, anche a causa della storia d’amore con Sara Affi Fella.

Luigi Mastroianni, oltre alle vicende di U&D, è al centro del gossip per altri argomenti. Negli ultimi giorni sono girate alcune sue fotografie che mostrano il tronista uscire dal reparto di ortopedia dell’ospedale di Catania appoggiato a delle stampelle. Si è parlato molto di queste foto, ma a far luce sulla verità è stato il blog de “Il Vicolo delle News“.

Luigi Mastroianni sta bene

Inizialmente sul blog si è ipotizzato che le stampelle appartenessero proprio a Luigi Mastroianni: “La talpina che ci ha mandato la foto ci ha assicurato che le stampelle erano di Luigi. Ci siamo informati e alla fine siamo giunti alla verità: Luigi ha subìto un piccolo intervento, nulla di grave, e giovedì sarà in puntata come sempre e camminerà sulle sue gambe”.

In seguito, sempre da “Il Vicolo delle News“, arriva un aggiornamento in cui si dichiara che le stampelle non appartenavano a lui ma a un suo amico: “Le nostre vicoline ci fanno sapere che Luigi sta benissimo e stava semplicemente provando le stampelle di un amico”. Quindi, questo sembra smentire che Luigi Mastroianni si sia sottoposto a un piccolo intervento.

La notizia in realtà sembrava strana fin dal primo momento. Infatti dalle foto che sono circolate sul web, Luigi Mastoianni usciva dal reparto di ortopedia dell’ospedale di Catania senza nessun tipo di fasciatura. E per questo motivo, durante le registrazioni del 17 gennaio di Uomini e Donne, il ragazzo non ha mostrato nessun tipo di problema, andando avanti con il programma come se non fosse successo nulla.