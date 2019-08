Luigi Mastroianni e Irene Capuano di Uomini e Donne stanno ancora insieme: "Siamo felici e da un mese conviviamo"

La storia d’amore tra la coppia che si è conosciuta a Uomini e Donne sta andando nel migliore dei modi. I due piccioncini hanno rilasciato una intervista al magazine dedicato alla trasmissione, mostrando tutta la felicità per come stanno andando le cose dopo la loro esperienza nel dating show condotto da Maria De Filippi.

Come trascritto da “Isa & Chia“, a prendere per primo la parola è Luigi Mastroianni: “Abbiamo realizzato uno dei nostri principali progetti e così da un mese e mezzo conviviamo. Ora viviamo a Genzano, ma tra qualche giorno lasceremo il nostro appartamento per andare in Sicilia. Dopo l’estate abbiamo in mente di cambiare casa e città, ma per ora non abbiamo ancora le idee chiare”.

Queste parole sono condivise anche dalla sua fidanzata Irene, in cui conferma che la loro convivenza, fino a questo momento, sta andando nel migliore dei modi. Per di più Irene si complimenta con l’ex tronista di Uomini e Donne per le sue abilità nei servizi domestici

Nell’intervista, Luigi Mastroianni dichiara che per lui questo è un passo decisivo per la sua vita: “Attribuisco a questo passo un significato molto importante. È la prima volta che condivido qualcosa di simile con una ragazza .Oggi sono così sicuro del nostro rapporto che sono pronto a fare progetti a lungo termine: siamo solidi, complici e con Irene ho condiviso anche le mie paure e insicurezze”.

Irene invece ha già vissuto una convivenza in passato, ma con Luigi si tratta di una cosa completamente diversa. Non nasconde comunque che, come per ogni coppia, ci sono dei piccoli litigi, ma riescono a risolvere tutti i problemi dopo poco tempo.

Infine parlano anche dell’ultima edizione di Temptation Island 6, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. L’ex tronista rivela che ha apprezzato molto la coppia formata da Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, criticando invece i comportamenti di Sabrina Martinengo. Irene invece esprime una preferenza per Ilaria e Massimo, criticando Sabrina e Nicola Tedde.