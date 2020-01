Luigi Mario Favoloso avrebbe alzato le mani su Carlos, figlio di Nina Moric

La notizia affermata da Nina Moric, durante una puntata di Domenica Live, ha lasciato tutti a bocca aperta. La showgirl di origine croate, ospite da Barbara D’Urso per parlare della scomparsa di Luigi Mario Favoloso, ha dichiarato che l’uomo avrebbe usato violenza fisica non solo su di lei ma anche su Carlos Maria.

La bella quarantatreenne avrebbe raccontato che, pochi giorni prima di Natale, il suo ex fidanzato avrebbe alzato le mani sul figlio diciasettenne nato dall’amore con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. “Poco prima della nostra ultima litigata ha fatto del male anche a Carlos. Loro avevano anche un bellissimo rapporto, ma purtroppo lui aveva dei blackout“, racconta la Moric ad una D’Urso basita. E dev’essere proprio durante uno di questi blackout che Favoloso avrebbe colpito il ragazzo.

“Io mi sono messa davanti urlando, però è riuscito a fare del male a mio figlio“, spiega la modella. Successivamente aggiunge che, per quanto vorrebbe fosse così, putroppo non si tratta di uno scherzo. “Ho chiesto scusa a Carlos, perché mi sentivo in colpa nei suoi confronti. Non mi sarei mai aspettata una cosa simile” ha continuato Nina Moric.

Davanti all’aggressione, stando alle parole della bella croata, il ragazzo avrebbe dimostrato una maturità che la stessa avrebbe stentato a credere: Carlos Maria avrebbe già perdonato il grave gesto Favoloso. “Carlos gli vuole ancora bene, dice che ci sono uomini e maschi. E che lui è un maschio. E i maschi sono deboli e devono essere perdonati“.

Durante il racconto, Nina, è apparsa molto provata ed addolorata, ma anche fiera dell’atteggiamento del figlio che ha dimostrato di essere superiore alla violenza. Poco dopo quell’ultimo incontro, comunque, Favoloso sarebbe andato via dalla casa milanese della modella e, prima di Capodanno, avrebbe fatto perdere del tutto le sue tracce, portando la madre a denunciare l’accaduto ai Carabinieri.