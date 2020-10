Luigi Favoloso prega Corona: "Tieni Carlos lontano da Nina, dal satanismo e dai festini"

Sono passati pochi giorni da quando Fabrizio Corona, in diretta a Live – Non è la d’Urso, ha urlato disperato facendo capire di stare facendo di tutto per allontanare suo figlio Carlos Maria dall’influsso negativo (o almeno così sostiene l’ex paparazzo dei vip) di sua madre Nina Moric.

Quest’ultima contiua ad accusare Corona di picchiare e maltrattare Carlos, nonché di somministrargli a forza degli psicofarmaci.

Fabrizio Corona trova l’appoggio inaspettato dell’ex di Nina Moric, Luigi Mario Favoloso

In realtà, come ha spiegato Fabrizio dalla D’Urso, il diciottenne è in cura presso due medici e prende dei medicinali perché non sta bene dal punto di vista psichico. Deve dunque curarsi, ma sua madre non vuole. Non solo, perché – sempre stando a quanto sostiene Corona – la donna non fa che strumentalizzare Carlos, riprendendolo nei suoi deliri e pubblicando i video sulla sua pagina Instagram. E che Carlos non stia bene, del resto, è fin troppo evidente.

Sì, perché il ragazzo di volta in volta dice di tutto (per esempio che ha paura del padre, che è “il male”) e poi lo ritratta, fa discorsi senza senso e se Corona cerca di tenerlo per lo più lontano dai social, Nina al contrario lo riprende spesso, pubblica i video e li usa contro l’ex marito. Del tutto inaspettatamente, a favore di Fabrizio Corona si è schierato l’ultimo ex compagno di Nina Moric, Luigi Mario Favoloso.

L’uomo ha scritto un post su Instagram nel quale ha spiegato che non solo Corona sa benissimo perché tempo fa aveva portato Nina e Carlos tre mesi a Zanzibar (forse per tenerli lontani da qualche pericolo a Milano?), ma sa anche cosa lui – Favoloso – avrebbe fatto il giorno prima del ricovero del giovane in ospedale. Forse ha provato ad aiutarlo? Luigi Mario non lo dice, ma le parole che scrive sono un chiaro avvertimento a Fabrizio affinché tenga suo figlio accanto a sé, il più lontano possibile dalla madre e da pericoli innominabili.

“Gli auguro di tenere suo figlio lontano dal male, lontano dal satanismo, lontano dai festini a base di alcol e droghe, lontano lontano e ancora lontano” ha scritto Favoloso su Instagram, rivolgendosi proprio a Corona. “Carlos è un’anima pura che può ancora trovare una vita serena, ma deve tenerlo vicino a sé, vicino appiccicato, c’è molta più normalità in un uomo agli arresti domiciliari che in una donna libera, ma questo è un altro discorso” ha proseguito, lasciando intendere di sapere molte cose, ma di non volere – o non potere – dire nulla di più.