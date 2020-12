Luigi Berlusconi beccato a pranzo con la ex: sua moglie Federica lo sa?

Quando si è figlio dell’ex Premier, nonché uomo tra i più ricchi e potenti d’Italia, è molto difficile non farsi riconoscere. Soprattutto se si hanno i fotografi alle calcagna. E infatti Luigi Berlusconi non è riuscito a nascondere agli abili paparazzi del settimanale “Oggi” gli incontri pressoché quotidiani con la sua ex storica, la bellissima Ginevra Rossini.

Non si tratterebbe certo di una notizia scandalosa, se non fosse che Luigi si è sposato da poco con Federica Fumagalli, che ha conosciuto all’università e con la quale era fidanzato dal 2013. La neo-moglie è al corrente di questi incontri? E anche se lo fosse, possibile che una donna veda di buon occhio il fatto che il giovane e bel marito pranzi quasi ogni giorno con la sua ex fidanzata storica?

I pranzi riservati di Luigi Berlusconi con la sua ex storica

Lo scoop è del settimanale “Oggi”, il quale rivela che Luigi, ultimo figlio di Silvio Berlusconi e dell’ex moglie Veronica Lario, sposato da poco con Federica Fumagalli, è solito incontrarsi con la sua ex fidanzata storica, Ginevra Rossini. Luigi e Ginevra si sono amati molto e appartengono allo stesso ambiente: lei infatti è la nipote del ricchissimo imprenditore Salvatore Ligresti, amico di famiglia dei Berlusoni.

Attualmente la ragazza è single, dunque non ci sarebbe nulla di male nell’ipotizzare una reunion con l’ex storico, se non fosse che quest’ultimo è fresco di nozze. Gli incontri tra Luigi Berlusconi e Ginevra Rossini sono decisamente riservati e avvengono sempre nella stessa location, ovvero il ristorante di Palazzo Parigi a Milano. I due ragazzi arrivano sempre separatamente. Ginevra arriva per prima, si siede a un tavolo riservato, ordina il pranzo e un quarto d’ora dopo arriva Luigi, che si siede vicino a lei.

Questa scena si è ripetuta quasi tutti i giorni dal 13 dicembre – data in cui la Lombardia è tornata a essere zona gialla e a Milano hanno riaperto i ristoranti – sino a oggi. Va da sé, dunque, che il rampollo di casa Berlusconi e la figlia di Giulia Ligresti sono rimasti molto amici. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: Federica Fumagalli, la neo moglie di Luigi, è a conoscenza di questi pranzi a due?