Luì e Sofì, debuttano sul mercato le bottiglie d’acqua "Me contro te"

Sofia Scalìa e Luigi Calagna sono una coppia di fidanzati, qualche anno fa crearono il loro canale su Youtube e ad oggi contano più di 3 milioni di iscritti. I loro video divertenti sono apprezzati soprattutto da un pubblico giovane, i bambini li adorano ed i loro nomi d’arte sono Luì e Sofì. Il canale prende il nome di “Me contro te“. Poco tempo fa debuttarono al cimena con un film per bambini intitolato “La vendetta del Signor S”, in pochi giorni il film registrò un incasso di più di 5 milioni di euro.

Negli ultimi anni la coppia ha promosso molti gadget tra cui articoli per le feste, cv musicali con le colonne sonore dei loro video, figurine, articoli per la scuola ed abbigliamento. Ora la coppia ha avviato una collaborazione con una nota fabbrica produttrice di acqua in bottiglia: Ferrarelle.

A settembre l’azienda Ferrarelle aveva lanciato il concorso “Disegniamo un mondo ad impatto-1”, veniva chiesta ai bambini di disegnare un mondo sostenibile. I tre disegni vincitori sono stati annunciati dalla coppia di youtuber ed hanno vinto 100 buoni da 2,7€ in confezioni di acqua.

La coppia ha iniziato il video dicendo “Le nostre bottigliette sono finalmente pronte” poi, per ringraziare i bambini hanno detto “Il Team Trote da tutta Italia ha fatto dei bellissimi disegni e noi vi ringraziamo davvero di cuore. I vostri disegni erano uno più bello dell’altro. Oggi abbiamo i tre vincitori, che sono diventati i disegni delle etichette.” Team Trote è il nome che la coppia da ai loro seguaci.

Questo progetto è nato per promuovere il corretto riciclaggio della plastica. Le bottiglie sono in edizione limitata ed è possibile trovarle in due diversi formati, da 50cl o da 25cl. Sarà possibile trovare le bottiglie con l’etichetta dei “me contro te” in quattro diverse versioni da collezionare. Il progetto che coinvolge i bambini vuole, inoltre, insegnare ai piccoli l’importanza di un corretto riciclaggio per il mondo del domani.