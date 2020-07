Ludovica Valli parla delle sue condizioni di salute: "Sto male, analisi costanti"

Ludovica Valli è una delle influencer più amate sui social, considerato che vanta quasi la cifra dei 2 milioni di fan arrivando a concorrere con le più importanti showgirl, come Belen Rodriguez, Caterina Balivo oppure Alessia Marcuzzi. La sorella di Beatrice Valli è divenuta nota al grande pubblico per la sua partecipazione alla trasmissione “Uomini e Donne”, condotta da Maria De Filippi.

Ludovica Valli ha deciso di parlare ai followers della sua situazione di salute e del periodo difficile da lei affrontato in questo momento. L’ex partecipante al programma firmato Mediaset ha sottolineato che si è sempre impegnata nel dare dei messaggi positivi, ma in questo caso ha fatto notare la sofferenza per i problemi di salute.

Il post su Instagram dell’influencer

Queste sono state le dichiarazioni al riguardo di Ludovica Valli: “Sto male, analisi costanti, cerco sempre di fare del mio modo di comunicare un messaggio positivo ma non è sempre facile, non sempre è giusto soprattutto quando non si è spontanei”. Sui social, in particolare su Instagram, la 23enne tiene aggiornati i followers ai quali ha spiegato che da un mese sta facendo i conti con un problema di salute.

Nel frattempo può godere del sostegno di Gianmaria Di Gregorio, al quale è legata da oltre un mese. Un legame molto forte, come dimostrano le foto pubblicate dalla Valli sui social con il compagno e ha fatto intendere che si sta impegnando con tutte le sue forze a superare il problema di salute il più veloce possibile.

Attraverso un post su Instagram Ludovica Valli ha eliminato ogni dubbio e ha parlato del proprio stato d’animo: “Sto male fisicamente e psicologicamente”. Infine si è voluta scusare con i fan se è stata meno presente sui social: “Tornerò da voi più tosta e vera di prima ma vi chiedo di capirmi se ogni tanto scompaio, tornerò e vi racconterò tutto al meglio”.