Ludovica Valli: "Ho trovato l’uomo della mia vita"

Ludovica Valli ha partecipato nelle vesti di tronista al programma televisivo “Uomini e Donne“, dove ha scelto Fabio Ferrara, con il quale ha partecipato successivamente al docureality di Canale 5 “Temptation Island“. I due giovani sono usciti dal villaggio delle tentazioni insieme, ma nonostante ciò la relazione terminò dopo poco tempo per incomprensioni caratteriali.

La bella ventiduenne ha poi avuto una relazione con il suo personal trainer, Federico Accorsi, terminata la scorsa primavera. Oggi la sorella di Beatrice Valli sembra aver nuovamente trovato la serenità in campo sentimentale accanto all’imprenditore trentaseienne Gianmaria De Gregorio, con il quale sta insieme dallo scorso settembre. Le cose tra i due sembrano procedere a gonfie vele, tanto da vivere già insieme nella casa di Milano di Ludovica.

Queste le parole della bella emiliana al settimanale “Di più“: “Gianmaria è l’uomo della mia vita, è l’uomo che spero mi porterà all’altare. Non mi ha ancora fatto la proposta ufficialmente. Lui vuole prima trovare un nido d’amore giusto.” Ludovica ha infatti ribadito che quando troveranno il posto giusto dove vivere cominceranno a pensare seriamente al matrimonio e ha altresì affermato di essere certa che Gianmaria sia l’uomo giusto per lei: ” In passato sono stata molto ferita e ho capito che di uomini come Gianmaria ne esiste uno su un milione”.

La relazione tra i due sembra essere stata approvata anche dalla sorella di Ludovica, Beatrice Valli, compagna di Marco Fantini, e dalla sua famiglia. Beatrice ha dichiarato infatti di essere felicissima per la sorella e Ludovica si dice anche commossa dalla gioia che vede negli occhi di sua madre nel saperla legata a Gianmaria.

Le cose per Ludovica procedono per il meglio anche dal punto di vista professionale: lo scorso ottobre la giovane ha infatti pubblicato il suo primo libro, dal titolo “Di Troppo Cuore“, edito da Sperling & Kupfer, in cui ha raccontato alcuni aspetti difficili della sua vita personale e sentimentale.