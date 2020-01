Luciano Ligabue svela il suo dolore: "Ho perso tre figli"

Durante il corso di un’intervista, nella quale il cantante cinquantanovenne Luciano Ligabue si è aperto raccontando qualche dettaglio della sua vita privata, sarebbe emerso un motivo di grande dolore per lo stesso. Il musicista, infatti, avrebbe affermato di aver perso tre figli prima ancora che essi potessero venire alla luce.

Sebbene Ligabue rappresenti uno dei principali artisti italiani da quasi trent’anni, la sua vita privata è sempre rimasta separata dal successo musicale che continua a far cantare il Paese. Oggi, il cantante di Correggio, è sposato con Barbara Pozzo; dal loro amore è nata Linda, di dieci anni. Il suo figlio primogenito Lenny, invece, è nato da una precedente relazione di Luciano.

Al contrario di molti colleghi rocker, Ligabue, non è mai stato uno di quegli artisti desiderosi di rimanere single più tempo possibile, divertendosi a collezionare flirt passeggeri: il suo sogno più grande, come lui stesso ha ammesso più volte, sarebbe sempre stato quello di costruirsi una grande famiglia. Per sua stessa ammissione, a quasi sessant’anni, può considerarsi un uomo felice della famiglia che lo circonda, con l’amore di Barbara.

l suo desiderio di avere tanti figli sarebbe sempre stato presente in lui, già in giovane età; il suo sogno di famiglia numerosa, però, non può considerarsi realizzato e, il cantante stesso, ne parla durante l’intervista. Durante la chiacchierata, Luciano, avrebbe raccontato che, insieme alla prima compagna, avrebbe cercato svariate volte di allargare la famiglia; purtroppo, però, la donna subì due aborti spontanei.

Il cantante ammette di aver sempre sofferto molto per quelle due perdite così premature, considerando quel dolore un’emozione che non potrà mai definirsi superata del tutto. A rinnovare la sofferenza sarebbe stato un terzo aborto, questa volta partito dall’attuale moglie. Secondo quanto raccontato dal rocker il dramma si sarebbe consumato qualche mese dopo la nascita di Linda, in concomitanza con la morte del padre del cantante stesso a causa di un male incurabile.

La gravidanza di Barbara sarebbe andata avanti per il meglio fino al sesto mese: un giorno di quel periodo la donna si sarebbe recata all’ospedale per alcuni dolori e, successivamente, avrebbe scoperto di aver perso il figlio che portava in grembo. “Un lutto che non trova casa. Nessuno lo considera un vero lutto ed invece è un dolore che ti segna per sempre”, sarebbero state le parole scelte dall’artista per definire i tre aborti.