Luciano di Uomini e Donne, la triste notizia per i fan dell’amato volto della Tv italiana

Tra poche settimane il noto dating show riprenderà la nuova stagione su canale 5, dove da più di 20 anni allieta i pomeriggi di milioni di italiani. Gli affezionati fan del programma avranno modo di rivedere molti degli storici volti di Uomini e Donne, ma dovranno fare a meno di un celebre cavaliere del trono over.

Purtroppo il simpaticissimo Luciano, che entusiasmava tutti con i suoi stacchetti stravaganti, non prenderà più posto tra le sedute dei cavalieri. Si tratta davvero di una grave perdita per Maria De Filippi, ma, sebbene non sia stata presa a cuor leggero, la decisione si è resa inevitabile: ecco perchè non ci sarà più Luciano.

Ecco perchè

La data da segnare sul calendario è quella del 19 settembre, da quel pomeriggio riprenderà ancora una volta il celebre dating show di Maria De Filippi. Da quando è stato introdotto, nel lontano 2010, il trono over ha riscosso sempre un grande successo, facendo diventare i protagonisti del programma delle vere e proprie star.

Tra i più celebri c’era sicuramente anche Luciano Giannelli, apprezzato cavaliere che, purtroppo, non sarà presente anche nella prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, a precludere al cavaliere la possibilità di ripresentarsi tra le sedute del parterre femminile ci sarebbero dei non precisati problemi di salute, per i quali anche la stessa padrona di casa nutrirebbe delle preoccupazioni.

Per questo motivo, la decisione, seppur sofferta, è stata inevitabile: Luciano non sarebbe più in condizioni di affrontare lo stress del programma. Purtroppo, i suoi tanti fan dovranno fare a meno dei suoi divertenti balletti al centro dello studio, dove in modo del tutto spontaneo ed esilarante, divertiva il pubblico con le sue movenze goffe e decisamente uniche. Naturalmente, l’importante è che Luciano ritrovi presto il massimo della forma, e chi sa che in futuro non venga di nuovo invitato in trasmissione.