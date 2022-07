Luciano di Uomini e Donne, la triste notizia è appena arrivata in diretta Tv

Ascolta questo articolo

Trapelano già nuove indiscrezioni circa la prossima edizione di Uomini e Donne, il noto dating show di canale 5 che appassiona gli italiani da più di 20 anni. Tra i protagonisti assoluti della scorsa edizione in molti ricorderanno Luciano, l’arzillo vecchietto che intratteneva il pubblico con balletti divertentissimi.

Purtroppo c’è una triste novità che riguarda proprio il cavaliere bresciano. In molti ricorderanno la sua prima apparizione televisiva a ‘C’è posta per te’, dove si presentò per ritrovare una sua fiamma giovanile. Colpita dalla sua spiccata simpatia, Maria decise di ‘reclutarlo’ per Uomini e Donne. Ci si chiede ora se lo ritroveremo anche il prossimo anno: ecco le ultime novità.

Le novità sulla trasmissione

Luciano Giannelli è un vecchietto 75enne che nella scorsa edizione del programma si è fatto conoscere da tutti per la sua allegria e i simpaticissimi balletti ai quali si dedicava con grande energia, forse anche troppa. Molto spesso, temendo si sentisse male, Maria gli chiedeva premurosamente di sedersi e non affaticarsi troppo.

Da quanto sembra trapelare negli ultimi giorni, per tutti i fan del noto vecchietto di Brescia ci sono brutte notizie: la prossima edizione del noto dating show dovrà fare a meno proprio di Luciano. Purtroppo, ad impedirgli di partecipare nuovamente al programma sono i suoi problemi di salute, che preoccupano molto sia la redazione che la stessa padrona di casa, i quali non se la sentonirebbero di richiamarlo in quello stato.

Per quanto riguarda, invece, la situazione degli altri volti noti del programma, ad essere riconfermati saranno Armando Incarnato, Gemma Galgani ed Ida Platano. Punto interrogativo per il cavaliere tarantino Riccardo Guarnieri ed il napoletano Biagio Di Maro. I grandi assenti saranno Sara e Daniela ed il discusso fotografo Fabio Nova, protagonista di tante discussioni con l’opinionista Tina Cipollari. Chiunque ci sia, siamo certi che la trasmissione continuerà a riscuotere il solito successo.