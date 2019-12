Luciana Littizzetto si frattura rotula e polso

Sembra che la celebre attrice Luciana Littizzetto trascorrerà con rammarico la notte del primo dell’anno confinata in un letto. Lei stessa, infatti ha pubblicato un post sul social network di Instagram che la ritraeva distesa sul letto con polso destro e gamba avvolti nelle fasce. Ammaccata sì, ma sempre sorridente la mitica Luciana, che ammicca alla fotocamera con il pollice puntato verso l’alto, come a voler rassicurare i suoi seguaci.

A descrizione della fotografia, compare una frase ironica, pienamente in accordo con il suo stile, “E buona fine e buon principio”. Non si conoscono purtroppo con esattezza le cause che l’hanno portata a questa situazione difficile, sebbene si possa dedurre che i danni siano stati provocati da una caduta in strada.

Quello che è stato però più facile intuire è stata la gravità delle lesioni: si tratta di una frattura alla rotula ed al polso. La comica stessa ha voluto commentare l’accaduto: “No comment. Volata per la strada. Rotula e polso”. La donna è conosciuta per lo più nelle apparizioni televisive a stampo comico nel programma in onda su Rai 2 “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Ormai benvoluta da tantissimi, tanto è vero che i messaggi di affetto a seguito del post non hanno tardato ad arrivare; parliamo di circa 155mila like e 16mila messaggi di affetto e di auguri in sole poche ore dalla pubblicazione della foto. Tanti commenti le chiedono come sia successo, in altri invece si ouò leggere il rammarico di una domenica sera (giorno in cui generalmente appare nella trasmissione di Fazio) senza di lei.

Arrivano le parole preoccupate anche di personaggi dello spettacolo a lei molto affezzionati, quali ad esempio Michelle Hunziker e Antonella Clerici. Poi Alessandra Mastronardi e Paola Marella.