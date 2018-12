Luciana Littizzetto parla dopo la rottura con Davide Graziano: "Cerco marito, ma non scrivete che sono single"

Luciana Littizzetto ha voluto fare alcune precisazioni in merito alle ultime notizie sulla sua vita privata che hanno incuriosito i suoi fan e, dopo l’appello di ricerca di marito fatto a Che tempo che fa. Legata da quasi venti anni a Davide Graziano, Luciana Littizzetto pare attraversare un periodo alquanto difficile.

In una lunghissima intervista al settimanale Oggi infatti, Lucianina ha rivelato che la situzione è alquanto ‘delicata’, ma nessuno deve osare dire che la comica è tornata single. “Sì, cerco marito. Mi piacerebbe innamorarmi, ma non scrivete che sono single’” ha infatti raccontato Luciana a settimanale in edicola il 20 dicembre 2018.

L’ex giudice di ‘Italia’s Got Talent’ dunque ha confermato di vivere un momento difficile di coppia ma non vuole assolutamente entrare nei dettagli di questa situazione. “È una questione delicata e non ha a che fare con i sentimenti miei e di Davide. Per questo non posso parlarne e chiedo rispetto: non voglio che mi prendano d’assalto con mille domande. Ripeto: chiedo rispetto” esigendo dunque a gran voce sia alla stampa che al web di non assillarla con curiosità sulla sua vita privata.

Al momento Luciana sembra essere molto confusa ma ammette altresì di poter trovare delle sintonie con un’altra persona “Dopo i 50 anni cominci a mettere in conto che potrebbe succederti di non innamorarti più e quindi impari a pensarti da sola”. Consapevole, di poter ritornare single Luciana ammette altresì che chi fa il suo mestiere si porta dentro un gran bisogno di normalità, ma viene considerato comunque una persona ingombrante.

“Un uomo insicuro non ce la fa a starci vicino. Mica tutte hanno il c…, scusi la buona stella di Antonella Clerici! Quando sono stata da lei a Portobello l’ho vista dietro le quinte col suo compagno: sono una coppia fantastica” ha concluso Lucianina ironizzando verso chi, invece, nonostante l’età, l’amore vero è riuscita ad incontrarlo.