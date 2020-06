Luciana Littizzetto parla della sua esperienza come mamma in affido

In una lunga intervista rilasciata a Mara Venier, la nota comica Luciana Littizzetto, 55 anni, ha parlato della sua esperienza come mamma in affido, ripercorrendo tutte le tappe del suo percorso. La Littizzetto è mamma di due fratelli, Vanessa e Jordan, che ha voluto prendere in affido con l’allora compagno Davide Graziano, quando i due bambini avevano rispettivamente 12 e 9 anni.

Oggi i due ragazzi hanno 25 e 22 anni e l’attrice ha completato il percorso di adozione. Entrambi non si sono mai mostrati sotto i riflettori; Jordan vive tra Italia e Spagna mentre Vanessa si è laureata e vive a Torino. La nota comica ha raccontato di come trovarsi a fare la mamma “di botto” sia difficilissimo, perché mentre avendo dei figli naturali ogni donna ha la possibilità di imparare ad essere madre in maniera graduale, attraverso l’adozione o l’affido questo non succede.

Parlando di questa sua esperienza, la Littizzetto ha dichiarato: “Non era previsto ma erano due fratelli, non si potevano dividere. E io sono diventata mamma di colpo: erano due, tutto raddoppiato. E una volta che sei lì, che fai? […] Quando sono arrivati qui erano già abbastanza grandicelli. Avevano ferite belle vive e ancora oggi sono ci sono ferite che non si sono chiuse”.

Inoltre, Luciana Littizzetto ha anche rivelato che prima di intraprendere il suo percorso di affido, ne parlò a lungo con la sua amica Maria De Filippi, anche lei mamma adottiva di Gabriele, e ha raccontato: “Una sera ero a casa di Maria De Filippi, che aveva già iniziato l’esperienza dell’affido con Gabriele. Ne ho parlato a lungo con lei, vedevo che era felice. Io, ai tempi, non ero sposata e non potevo adottare. Così ho pensato all’affido. Avevo questa idea di accompagnare un bambino per un pezzo di strada e poi lasciare che tornasse nella sua famiglia naturale“.

Nel corso della sua intervista, la donna ha anche parlato delle difficoltà che ha dovuto affrontare, ma che non l’hanno mai scoraggiata e portata a rinunciare e ha dichiarato che i due ragazzi, alla fine, hanno deciso di non tornare dalla famiglia naturale e di rimanere con lei. La Littizzetto è anche reduce di una doppia frattura scomposta alla gamba e al braccio, che l’ha costretta a rimanere bloccata in casa per ben 4 mesi. Proprio a proposito del suo lungo infortunio, la Littizzetto ha lodato i due figli, raccontando che nei mesi in cui è stata bloccata i due ragazzi le sono stati molto vicini, accudendola in ogni momento.