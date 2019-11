Luciana Littizzetto, mamma grazie a Maria De Filippi: "Le sarò grata per sempre"

Luciana Littizzetto si è fatta apprezzare dal pubblico televisivo per la sua graffiante comicità. Presenza fissa al fianco di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” su Rai 3, la comica torinese riesce a trattare in chiave comica anche argomenti spinosi, riuscendo sempre a farsi perdonare qualche parola di troppo.

Ospite da Raffaella Carrà nel programma su rai 3 “A raccontare comincia tu“, si lascia andare ad un racconto che riguarda la sua sfera privata, conosciuta da pochi. Luciana ha deciso di rivelare come è riuscita a diventare mamma, e per farlo tira in ballo un nome altisonante della televisione: Maria De Filippi.

Luciana Littizzetto e Maria De Filippi, un sogno che diventa realtà

Lei e la regina di Canale 5 si sono spesso incontrate grazie al programma “C’è Posta per Te“, dove la Littizzetto è stata fortemente voluta dalla padrona di casa che ha sempre apprezzato sia lei che la sua comicità. Apprezzamento del tutto ricambiato, infatti la Littizzetto tesse le lodi di Maria: “Fa troppo ridere, è intelligente, spiritosa, autentica. Con me è stata gentilissima. Mi ha aiutato in cose personali, le sarò grata per sempre”, rivelando anche che tra loro è nata una bellissima amicizia.

Ma non è tutto, infatti la Littizzetto ammette che la De Filippi ha avuto un ruolo fondamentale nella sua vita. Grazie a lei, infatti, è riuscita a coronare il suo sogno di diventare mamma: “Tutto è nato da un discorso che feci con lei, molto confidenziale, con una spremuta in mano. Mi raccontò la storia di suo figlio Gabriele, era in affido anche lui. E così abbiamo cominciato la pratica”.

Ora è mamma di due figli: Vanessa di 24 anni e Jordan di 21 anni che per lei rappresentano il dono più bello della sua vita. I due ragazzi sono stati presi in adozione anni fa da lei e dall’ex compagno Davide Graziano, e la voglia di diventare mamma è nata proprio da quella conversazione con la De Filippi.